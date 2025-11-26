ТСН у соціальних мережах

Встигніть до кінця листопада: одна дія і 15 хвилин, щоб урожай був уп'ятеро більший

Якщо врожайність яблунь і груш щороку вас не тішить, пропонуємо до кінця листопада встигнути провести на дачі одну просту процедуру, яка дозволить уп’ятеро підвищити плодоносність саду.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як збільшити врожайність саду

Як збільшити врожайність саду / © unsplash.com

Вся маніпуляція займає всього 15 хвилин.

Йдеться про обрізання садових дерев. Дуже важливо встигнути зробити його до кінця листопада. Ось як правильно діяти:

  1. Видаліть гострим і чистим секатором сухі та хворі гілки.

  2. Зріжте пагони, що ростуть всередину крони.

  3. Приберіть волчки.

  4. Переконайтеся, що всі гілки спрямовані в сторони та назовні, до сонця — це важливо для «дихання» дерева.

  5. Приберіть центральний пагін, який тягнеться вгору вище всіх.

Навесні грамотно обрізані яблуні та груші, відчувши свободу, пустять нові сильні пагони з квітковими бруньками, що дозволить збільшити врожай яблук і груш уп’ятеро. Спробуйте самі — і переконайтеся в результаті.

