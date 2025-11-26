- Дата публікації
Встигніть до кінця листопада: одна дія і 15 хвилин, щоб урожай був уп'ятеро більший
Якщо врожайність яблунь і груш щороку вас не тішить, пропонуємо до кінця листопада встигнути провести на дачі одну просту процедуру, яка дозволить уп’ятеро підвищити плодоносність саду.
Вся маніпуляція займає всього 15 хвилин.
Йдеться про обрізання садових дерев. Дуже важливо встигнути зробити його до кінця листопада. Ось як правильно діяти:
Видаліть гострим і чистим секатором сухі та хворі гілки.
Зріжте пагони, що ростуть всередину крони.
Приберіть волчки.
Переконайтеся, що всі гілки спрямовані в сторони та назовні, до сонця — це важливо для «дихання» дерева.
Приберіть центральний пагін, який тягнеться вгору вище всіх.
Навесні грамотно обрізані яблуні та груші, відчувши свободу, пустять нові сильні пагони з квітковими бруньками, що дозволить збільшити врожай яблук і груш уп’ятеро. Спробуйте самі — і переконайтеся в результаті.