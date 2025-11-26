Встигніть до кінця листопада: одна дія і 15 хвилин, щоб урожай був уп'ятеро більший

Як збільшити врожайність саду / © unsplash.com

Вся маніпуляція займає всього 15 хвилин.

Йдеться про обрізання садових дерев. Дуже важливо встигнути зробити його до кінця листопада. Ось як правильно діяти:

Видаліть гострим і чистим секатором сухі та хворі гілки. Зріжте пагони, що ростуть всередину крони. Приберіть волчки. Переконайтеся, що всі гілки спрямовані в сторони та назовні, до сонця — це важливо для «дихання» дерева. Приберіть центральний пагін, який тягнеться вгору вище всіх.

Навесні грамотно обрізані яблуні та груші, відчувши свободу, пустять нові сильні пагони з квітковими бруньками, що дозволить збільшити врожай яблук і груш уп’ятеро. Спробуйте самі — і переконайтеся в результаті.