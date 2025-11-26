Мерц оцінив шанси Путіна на успіх в Україні та зробив нову заяву про мирну угоду

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент Росії Володимир Путін мусить визнати неможливість успішно завершити війну проти України на своїх умовах. Мерц також наголосив, що «укладена великими державами без згоди України» угода не стане основою для справжнього, тривалого миру.

Про це німецький канцлер висловився 26 листопада у Бундестазі, повідомляє Reuters.

За словами Мерца, Путін мусить визнати, що не має жодної можливості завершити війну в Україні на вигідних для себе умовах.

«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але угода, укладена великими державами без згоди України та без згоди європейців, не стане основою для справжнього, тривалого миру в Україні», — додав канцлер Німеччини.

Видання нагадало, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність просувати підтриману США рамкову угоду щодо завершення війни з Росією. Глава держави також сказав, що готовий обговорити спірні питання з президентом Дональдом Трампом у переговорах, до яких мають бути залучені європейські союзники.

«Рішення щодо європейських питань можуть ухвалюватися лише за взаємною згодою. Україна — не пішак, а суверенний суб’єкт, який відстоює власні інтереси та цінності», — зазначив Мерц.

Він запевнив що Німеччина надалі підтримуватиме український народ і використовуватиме заморожені російські активи для цієї мети.

Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у бюджеті 2026 року, замість раніше запланованих 8,5 млрд євро.

Нагадаємо, напередодні Мерц наголосив, що будь-який план закінчення війни між РФ та Україною потребує щирої готовності Кремля до переговорів. Він зазначив, що миттєво зупинити конфлікт неможливо, а «мирна ініціатива покликана розпочати процес». За словами канцлера ФРН, наразі не видно готовності росіян сісти за стіл переговорів.

Зауважимо, за повідомленням CBS News та секретаря РНБО України Рустема Умєрова, після зустрічі в Женеві Київ погодився на мирну угоду, запропоновану Сполученими Штатами. Сторони досягли «спільного розуміння» щодо пропозиції. Американський посадовець зі свого боку сказав журналістам, що «потрібно врегулювати деякі незначні деталі, але вони погодилися».

Заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз заявив, що в межах потенційної мирної угоди Україна не піде на визнання російської окупації жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції. Бевз зазначив, що чутливі пункти мирного плану мають обговорювати безпосередньо президенти України та США.