В Офісі президента прокоментували територіальні поступки РФ у мирному плані

Офіс президента. / © УНІАН

Реклама

Територіальна цілісність і суверенітет України - як і відповідальність агресорки Росії - не повинні бути предметом торгу. Натомість мир має бути справедливим.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю babel.

“Я не є частиною нашої переговорної делегації, але як юрист-міжнародник я розумію ціну компромісів, коли перед тобою така держава-агресор, як РФ. Територіальна цілісність, суверенітет країни і відповідальність агресора не мають бути предметом торгу. Відмова від відповідальності – це не мир. Це запрошення до нової війни”, - наголосила представниця ОП.

Реклама

Робота зі створення Спеціального трибуналу триває. За її словами, ЄС ухвалив рішення виділити €10 мільйонів для початку роботи передової команди в Нідерландах, яка шукатиме приміщення і облаштовуватиме його.

Нагадаємо, в американському “мирному плані” з 28 пунктів, які минулого тижня просочився у ЗМІ, йшлося про те, Україна має піти на значні територіальні поступки. Цей документ передбачав передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи досі неокуповані території. Своєю чергою, нібито Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку в законодавстві.

Президент США Дональд Трампа на тлі заяв обурень світових лідерів та Києва висловив переконання, що Україна надалі буде втрачати території у Донецькій області, які досі контролює. Він виправдав можливість територіальних поступок із боку Києва, посилаючись на просування російських військ і необхідність зберегти життя українців.

Тим часом пані посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна не розглядає питання зміни кордонів. З її слів, можливі дискусії можуть стосуватися лише технічних деталей визначення "лінії зупинки”, а “зміна українських кордонів — не те, що може бути предметом переговорів”.

Реклама