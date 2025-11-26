- Дата публікації
У смарагдовій сорочці та штанях-палацо: королева Ранія в стильному образі приїхала до університету
Королева Йорданії відвідала захід у Йорданському університеті, присвяченій двадцятій річниці Королівської асоціації щодо підвищення обізнаності з питань здоров’я.
На заході королева продемонструвала свою відданість молоді, взявши участь у святкуванні двадцятої річниці Королівської асоціації щодо підвищення обізнаності з питань здоров’я.
У своїх акаунтах у соціальних мережах королева Ранія висловила свою наснагу від «зустрічі з такими енергійними та проникливими студентами».
Її візит був приурочений до 20-річчя Королівської асоціації щодо підвищення обізнаності з питань здоров’я, яка займається просуванням здоров’я, добробуту населення та здорового способу життя. Під час екскурсії університетом Ранія відвідала бібліотеку, поспілкувалася зі студентами і навіть присіла за парту, щоб уважно послухати презентацію.
Цього разу вона приїхала на захід у білих штанах-палацо Palmer Harding, у поєднанні з відповідною вололазкою та доповнила ансамбль оливково-зеленою сорочкою Alaïa з довгими рукавами. На плечі у Ранії була двокольорова сумка-бочечка від Loewe, а взула вона замшеві туфлі-човники на підборах Jennifer Chamandi. Ранія одягла чорні окуляри від сонця, зробила хвилясте укладання, синій манікюр та насичений макіяж.
Нагадаємо, раніше ми показували, який образ Ранія обрала для свого візиту до Дохи, де була присутня на благодійному вечорі на підтримку медичних досліджень.