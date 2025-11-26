ТСН у соціальних мережах

У смарагдовій сорочці та штанях-палацо: королева Ранія в стильному образі приїхала до університету

Королева Йорданії відвідала захід у Йорданському університеті, присвяченій двадцятій річниці Королівської асоціації щодо підвищення обізнаності з питань здоров’я.

Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

На заході королева продемонструвала свою відданість молоді, взявши участь у святкуванні двадцятої річниці Королівської асоціації щодо підвищення обізнаності з питань здоров’я.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

У своїх акаунтах у соціальних мережах королева Ранія висловила свою наснагу від «зустрічі з такими енергійними та проникливими студентами».

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її візит був приурочений до 20-річчя Королівської асоціації щодо підвищення обізнаності з питань здоров’я, яка займається просуванням здоров’я, добробуту населення та здорового способу життя. Під час екскурсії університетом Ранія відвідала бібліотеку, поспілкувалася зі студентами і навіть присіла за парту, щоб уважно послухати презентацію.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цього разу вона приїхала на захід у білих штанах-палацо Palmer Harding, у поєднанні з відповідною вололазкою та доповнила ансамбль оливково-зеленою сорочкою Alaïa з довгими рукавами. На плечі у Ранії була двокольорова сумка-бочечка від Loewe, а взула вона замшеві туфлі-човники на підборах Jennifer Chamandi. Ранія одягла чорні окуляри від сонця, зробила хвилясте укладання, синій манікюр та насичений макіяж.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, раніше ми показували, який образ Ранія обрала для свого візиту до Дохи, де була присутня на благодійному вечорі на підтримку медичних досліджень.

