Чи справді мармурові стільниці виходять із моди: думки дизайнерів інтер’єру

Чи справді мармурові стільниці виходять із моди / © Associated Press

Проте останні тренди свідчать, що хоч мармур і не йде геть, його роль у декорі змінюється. Вже не кожна сучасна кухня автоматично «просить» собі білий мармур із сірими прожилками. А дизайнери відзначають, що уподобання стають сміливішими, практичнішими та гнучкішими, про це розповіло видання Martha Stewart.

Популярність мармуру

Мармур — більше, ніж матеріал. Це історія, характер і живий камінь, у якому кожен відсвіт, кожна лінія прожилки — унікальні. Мармур красиво старіє, має душу та розповідає власну історію — жоден штучний матеріал цього не замінить.

На відміну від друкованих візерунків на порцеляні чи кварці, мармур — наскрізний каміньʼ і його малюнок проходить через усю товщину плити. Це створює ефект глибини та природності, яка так цінується у дорогих інтер’єрах.

У мармуру є дивовижна властивість, він теплий у сприйнятті, але завжди прохолодний на дотик, а це робить його ідеальним для кухні та випічки. Саме тому мармур десятиліттями був символом естетики та функціональності.

Чому мармур починає втрачати популярність

Не варто хвилюватися, мармур не зникне зовсім з інтер’єрів, але попит дійсно змінюється. І головна причина — догляд.

«Страх» перед плямами та подряпинами. Мармур — м’який та пористий матеріал. Він вбирає плями від вина, кави, олії. Легко дряпається. Може втрачати блиск. Якщо людина прагне ідеальної, «незмінної» поверхні — мармур доведе до божевілля. Постійний догляд. Щоб мармур не змінювався, його потрібно регулярно герметизувати — кожні 6–12 місяців. Для багатьох це надто висока ціна за красу. Неможливість точно замінити плиту. Якщо стільницю треба відновити чи додати фрагмент, знайти такий самий камінь майже нереально. І це важливий недолік для сучасних інтер’єрів, які постійно змінюються.

Еволюція мармуру

Наразі головна тенденція — не відмова від мармуру, а його переосмислення.

Яскраві та глибокі кольори. Замість білих поверхонь тренди рухаються у бік багатих відтінків, на кшталт, смарагдового, бордо, шоколадного, синього та чорного з золотими прожилками.Такі рішення створюють драматичність та характер.

Сміливі прожилки та виразні малюнки. Мінімалізм відходить — натомість з’являються масивні, скульптурні текстури.

Комбінації з теплими матеріалами. Білий мармур дизайнери тепер пом’якшують натуральним деревом, латунними деталями та теплими текстилями. Так він матиме не холодний, а затишний та сучасний вигляд.

Матеріали, які мають вигляд мармуру, але не потребують догляду

Кварц. Гарна імітація мармуру, але він не вбирає рідину, не дряпається та не потребує герметизації. Ідеальний варіант, якщо важлива практичність.

Порцелянові плити. Порцеляна імітує природну красу мармуру, але витримує все, від сімейних обідів до щоденного готування. Вона не боїться високих температур, кислот, ножів та олій. До того ж може бути ультратонкою та дуже великого формату.

Мармурові стільниці не зникли — вони переживають ренесанс. Це вже не стерильні білі плити у стилі Instagram 2016 року. Сучасний мармур — це колір, глибина, сміливість і унікальність. А якщо вам хочеться краси, але без стресу, обирайте кварц і порцеляну, вони стануть чудовою альтернативою. Тож, мармур не втратив статусу культового матеріалу, він просто навчився жити у новій естетиці.