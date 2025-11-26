Действительно ли мраморные столешницы выходят из моды: мнения дизайнеров интерьера

Действительно ли мраморные столешницы выходят из моды / © Associated Press

Однако последние тренды свидетельствуют, что хоть мрамор и не уходит прочь, его роль в декоре меняется. Уже не каждая современная кухня автоматически «просит» себе белый мрамор с серыми прожилками. А дизайнеры отмечают, что предпочтения становятся смелее, практичнее и гибче, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Популярность мрамора

Мрамор — больше, чем материал. Это история, характер и живой камень, в котором каждый отсвет, каждая линия прожилки — уникальны. Мрамор красиво стареет, имеет душу и рассказывает собственную историю — ни один искусственный материал этого не заменит.

В отличие от печатных узоров на фарфоре или кварце, мрамор — сквозной камень и его рисунок проходит через всю толщину плиты. Это создает эффект глубины и естественности, которая так ценится в дорогих интерьерах.

У мрамора есть удивительное свойство, он теплый в восприятии, но всегда прохладный на ощупь, а это делает его идеальным для кухни и выпечки. Именно поэтому мрамор десятилетиями был символом эстетики и функциональности.

Почему мрамор начинает терять популярность

Не стоит волноваться, мрамор не исчезнет совсем из интерьеров, но спрос действительно меняется. И главная причина — уход.

«Страх» перед пятнами и царапинами. Мрамор — мягкий и пористый материал. Он впитывает пятна от вина, кофе, масла. Легко царапается. Может терять блеск. Если человек стремится к идеальной, «неизменной» поверхности — мрамор доведет до безумия. Постоянный уход. Чтобы мрамор не менялся, его нужно регулярно герметизировать — каждые 6-12 месяцев. Для многих это слишком высокая цена за красоту. Невозможность точно заменить плиту. Если столешницу надо восстановить или добавить фрагмент, найти такой же камень почти нереально. И это важный недостаток для современных интерьеров, которые постоянно меняются.

Эволюция мрамора

Сейчас главная тенденция — не отказ от мрамора, а его переосмысление.

Яркие и глубокие цвета. Вместо белых поверхностей тренды движутся в сторону богатых оттенков, вроде, изумрудного, бордо, шоколадного, синего и черного с золотыми прожилками. такие решения создают драматичность и характер.

Смелые прожилки и выразительные рисунки. Минимализм отходит — вместо этого появляются массивные, скульптурные текстуры.

Комбинации с теплыми материалами. Белый мрамор дизайнеры теперь смягчают натуральным деревом, латунными деталями и теплыми текстилями. Так он будет иметь не холодный, а уютный и современный вид.

Материалы, которые имеют вид мрамора, но не нуждаются в уходе

Красивая имитация мрамора, но он не впитывает жидкость, не царапается и не нуждается в герметизации. Идеальный вариант, если важна практичность.

Фарфоровые плиты. Фарфор имитирует естественную красоту мрамора, но выдерживает все, от семейных обедов до ежедневной готовки. Он не боится высоких температур, кислот, ножей и масел. К тому же может быть ультратонким и очень большого формата.

Мраморные столешницы не исчезли — они переживают ренессанс. Это уже не стерильные белые плиты в стиле Instagram 2016 года. Современный мрамор — это цвет, глубина, смелость и уникальность. А если вам хочется красоты, но без стресса, выбирайте кварц и фарфор, они станут отличной альтернативой. Поэтому, мрамор не потерял статус культового материала, он просто научился жить в новой эстетике.