Когда закончится война в Украине: в НАТО поделились ожиданиями

Рютте

В НАТО поделились ожиданиями по завершению войны в Украине. Там надеются, что мир наступит «уже в ближайшее время».

Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал в интервью El Pais.

Он подчеркнул, что полностью разделяет видение Трампа о том, что «эта резня должна прекратиться».

«Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе. Я искренне надеюсь, что мир наступит в ближайшее время», – отметил Рютте.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сказал, о чем удалось договориться в Женеве. Да, Зеленский и Трамп могут встретиться уже в ближайшее время.

«Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом», — отметил он.