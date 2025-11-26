Птичий грипп H5N5 впервые убил человека

Птичий грипп / © Associated Press

В США зафиксирована первая смерть, вызванная заражением новым штаммом птичьего гриппа H5N5. Умер пожилой мужчина, который контактировал с домашней птицей.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения.

От штамма птичьего гриппа H5N5 умер пожилой мужчина с хроническими заболеваниями, который жил в округе Грейс-Гарбор в штате Вашингтон.

Мужчина удерживал домашнюю птицу, у которой были контакты с дикими птицами — именно это, вероятно, и стало путем инфицирования. Несмотря на проведенное лечение, спасти больного не удалось.

Врачи уверяют, что сейчас вирус не представляет широкой угрозы: среди других лиц, которые могли быть под риском, не выявлено ни одного положительного теста. Специалисты продолжают мониторинг всех, кто мог контактировать с больным.

Что известно о штамме птичьего гриппа H5N5?

Эксперты отмечают, что H5N5 не опаснее для людей, чем штамм H5N1, который вызвал около 70 заражений в США в течение 2024-2025 годов. Большинство случаев касалась работников животноводческих ферм.

Главная особенность нового штамма заключается в отличной структуре белка, который отвечает за выход вируса из пораженных клеток и дальнейшее распространение инфекции.

Специалисты подчеркивают, что риск для населения США остается низким, и что доказательств передачи вируса от человека к человеку пока нет.

Напомним, в мае стало известно, что по миру распространяется крайне заразный штамм птичьего гриппа H5N1, который грозит пандемией. Инфекция добралась до всех континентов, кроме Австралии, поражая диких и домашних животных (в частности пингвинов и верблюдов), а также молочные стада в США. На тот момент среди людей было зафиксировано не менее 70 случаев заражения.