Вирусологи бьют тревогу: обнаружены "тревожные" мутации птичьего гриппа

Специалисты обнаружили генетические изменения вируса птичьего гриппа, которые облегчат ему заражение клеток верхних дыхательных путей человека. Однако эти изменения зафиксированы только в образце, взятом у заболевшего человека и пока не встречались в природе.

Недавно в США был зафиксирован первый случай тяжелой формы птичьего гриппа у человека. В четверг, 26 декабря, федеральные чиновники здравоохранения сообщили "тревожных результатах", полученных в результате анализов, взятых у пациента. В некоторых из генетических образцов вируса H5N1 выявили мутации, которые теоретически могли бы помочь ему легче заражать людей.

Об этом пишет The New York Times.

Одна из этих мутаций уже была зарегистрирована в ноябре в образце, взятом у подростка с тяжелым случаем птичьего гриппа в Канаде. Известно, что во время длительной госпитализации юному пациенту потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. О его текущем состоянии сейчас ничего не известно.

По словам ученых, несмотря на всю обеспокоенность этими тяжелыми случаями инфицирования людей, новый отчет о пациенте из США содержит некоторые обнадеживающие выводы. Во-первых, мутации, вероятно, возникли уже в организме пациента по мере адаптации вируса к новой среде в человеческом теле. Кроме того, мутации не обнаружили в образцах вируса, полученных от домашней птицы, которая стала источником заражения для человека.

"Это говорит, что вирусы в природе еще не приобрели опасные мутации. Тем не менее каждый дополнительный случай заболевания человека дает H5N1 больше возможностей адаптироваться к людям, потенциально увеличивая его способность передаваться от человека к человеку", – говорится в статье.

Авторы также подчеркивают, что дополнительную опасность представляет то, что сезон обычного гриппа продолжается и если человек одновременно заразится птичьим и обычным гриппом, вирусы в его организме могут "обменяться генами". Это потенциально может привести к появлению у вируса птичьего гриппа способности распространяться между людьми так же быстро, как и сезонный грипп.

"Если все эти люди заражаются, это дает вирусу массу возможностей для лучшей адаптации. Это может действительно привести к инфицированию огромного количества людей", — предупредила вирусолог Анджела Расмуссен из Университета Саскачевана в Канаде.

Издание отмечает, что представительница Департамента здравоохранения на брифинге в пятницу, 27 декабря, отказалась отвечать на вопросы о состоянии пациента, в организме которого обнаружили мутировавший вирус.

В отчете о результатах исследования специалисты департамента здравоохранения США описали мутации как "вызывающие беспокойство".

"Эти изменения будут вызывать еще больше беспокойства, если будут обнаружены у животных-хозяев или на ранних стадиях инфекции (например, в течение нескольких дней после появления симптомов), когда эти изменения с большей вероятностью могут способствовать распространению при близком контакте", – говорится в отчете.

Департамент здравоохранения заявил, что не нашел никаких доказательств того, что вирус распространился от этого пациента к другим людям. А мутации, обнаруженные в образцах, могут быть недостаточными для того, чтобы вирус мог распространяться от человека к человеку. По словам доктора Расмуссен, вирус H5N1 должен уметь не только проникать в клетки человека, но и размножаться в организме нового хозяина.

Напомним, в организмах людей, обитающих рядом с местами остановок перелетных птиц, были обнаружены антитела к "птичьему гриппу", что свидетельствует о перенесенном заражении. Группа ученых из Великобритании и Малайзии заявила, что перелетные птицы представляют серьезную угрозу для людей.

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