Перелетные птицы представляют серьезную угрозу для людей.

В организмах людей, обитающих рядом с местами остановок перелетных птиц, были обнаружены антитела к "птичьему гриппу", что свидетельствует об их заражении.

Группа ученых из Великобритании и Малайзии обнаружила, что вирус птичьего гриппа (H5) может передаваться непосредственно человеку от диких перелетных птиц. У людей, проживающих рядом с местами остановок перелетных птиц, были обнаружены антитела к вирусу, что свидетельствует об их предварительном заражении.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

Ранее было известно, что птицы переносят вирус H5 на тысячи километров, заражая других животных, в том числе домашних птиц.

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Однако во время обследования в малайзийском штате Сабах оказалось, что люди, жившие в радиусе 10 километров от мест остановок перелетных куликов, передвигающихся по Восточно-Азиатскому Австралазийскому пути, испытали влияние вируса птичьего гриппа.

Этот маршрут пересекает более 50 миллионов водоплавающих птиц ежегодно, причем Малайзия является важным пунктом для их остановки.

Миграционные пути этих птиц проходят через одни из самых густонаселенных регионов мира, что делает передачу вируса более вероятной.

Исследование, основанное на анализе образцов крови, собранных в 2015 году, показало, что в организмах людей, обитающих рядом с местами остановок перелетных птиц, уже выработаны антитела к вирусам H5, что свидетельствует о предварительном заражении.

В то же время вирусолог Мэрион Купманс заявил, что выводы могут быть преждевременными, поскольку в исследованиях отсутствуют данные об H5 среди домашней птицы, живущей в хозяйствах "зон риска".

Напомним, над планетой нависла новая угроза – высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1. Вирус уже достиг каждого из континентов планеты и способен инфицировать более 350 видов птиц и около 60 видов млекопитающих.

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