В Польше птичий грипп убивает котов: грозит ли заражение людям

В Министерстве сельского хозяйства соседней страны отрицают инфицирование домашних любимцев из-за употребления ими в пищу зараженной курятины.

Вирус птичьего гриппа H5N1, ставший причиной смерти десятков котов в Польше, не угрожает человеку, и их заражение не связано с употреблением в пищу зараженной курятины.

Об этом заявил в среду, 5 июля, заместитель министра сельского хозяйства Польши Кшиштоф Цецюра, сообщает Rzeczpospolita.

"Нам ничего не угрожает. Информация о том, что вирус птичьего гриппа содержится в сыром мясе птицы, абсолютно не проверена, не подлежит никакому научному подтверждению, ни одно исследование это не подтверждает", - подчеркнул он.

Недавно появились сообщения о том, что котов в Польше атакует болезнь, вызывающая симптомы поражения нервной и дыхательной систем.

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Главный ветеринарный врач страны сообщил, что в некоторых из 33-х образцов, взятых у кошек и переданных в Национальный ветеринарный институт, были получены положительные результаты, что указывает на генетический материал вируса гриппа H5N1.

В польской прессе в этом контексте цитировали пресс-релиз вирусолога из Малопольского биотехнологического центра Ягеллонского университета, профессора Кшиштофа Пирча, который назвал вероятным путем передачи вируса птичьего гриппа H5N1 от птиц к домашним котам зараженную пищу.

Однако впоследствии ученый сообщил, что исследования не подтверждают точно, что коты были инфицированы вирусом птичьего гриппа H5N1 из-за зараженного мяса польской птицы.

Главная ветеринарная инспекция Польши также сообщила, что ни один человек, контактировавший с больными животными, у большинства из которых течение болезни было летальным, не заболел.

Напомним, ранее в Великобритании обнаружили первого больного, заразившегося высокопатогенным птичьим гриппом H5N1. Им стал 79-летний Алан Гослинг, живший с 20-ю утками в своем доме. В общей сложности дома он держал 160 уток.

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