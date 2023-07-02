В Польше ввели новые ограничения и штрафы на дорогах

С 1 июля на водителей в Польше заработали новые правила.

На польских путях для автомобилей изменились правила для водителей и перевозчиков, предоставляющих услуги такси. Система штрафных баллов также претерпела изменения.

Об этом говорится в материале ukrayina.pl.

Изменения для водителей в Польше, в частности, предполагают отмену сбора платы за проезд по государственным дорогам для водителей авто массой до 3,5 тонн и мотоциклов.

Две автомагистрали стали бесплатными

На двух дорогах, которые были платными, теперь можно ездить бесплатно. Это A2: Конин-Стрикув, а также A4: Вроцлав-Сосница (село в Польше, в гмине Радимно Ярославского уезда Подкарпатского воеводства).

"Электронная пошлина по-прежнему будет взиматься главой Национальной фискальной администрации по автотранспортным средствам с максимальной допустимой массой более 3,5 тонн и автобусов", – говорится в источнике.

Повышение безопасности пассажиров при использовании программы такси

Также польское правительство позаботилось о повышении безопасности пассажиров при использовании программы такси. В частности, предприниматели, осуществляющие посредничество в пассажирских перевозках между приложением и водителями, будут обязаны:

проверять водителей перед началом сотрудничества и первым заказом через личный осмотр, включая удостоверение личности, наличие квалификации (удостоверение водителя) и отсутствие судимости;

проверять документы, дающие право на управление транспортным средством, и, в случае польских документов, проверять их подлинность с помощью электронной услуги "Sprawdź uprawnienia kierowcy" через портал gov.pl (moj.gov.pl);

проверять, что услуга действительно осуществляется лицом, которому поступил заказ.

Как изменились штрафы

В Польше внедрили изменения по штрафным баллам. Согласно новым правилам, информация о количестве полученных баллов, хранящаяся в центральном реестре водителей, будет удаляться из него по истечении одного года, а не двух лет, как сейчас.

Более того, водители снова смогут проходить курсы переобучения за свой счет для снижения штрафных баллов, но не чаще раза в 6 месяцев.

Запрет на обгон грузовиков: подробности нового закона

Глава Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому вводится запрет на обгон грузовиков.

Закон вводит запрет на обгон грузовых автомобилей по скоростным автомагистралям.

"Если скорость движения этого транспортного средства значительно меньше, чем ограничение скорости для транспортных средств категории N2 или N3, действующей на этой дороге", — говорится в документе.

Во время работы в Комитете по инфраструктуре было передано, что значительно меньшая скорость означает, по крайней мере, на 10 км/ч медленнее, чем

"Транспортные средства категории N2 или N3 длиной более 7 метров на автомагистрали или скоростном шоссе с тремя или более выделенными полосами на проезжей части в одном направлении будут иметь право использовать только две полосы, выделенные для этого направления, ближайшие к правому краю проезжей части", — говорится в законе.

Тем временем в Украине дорожает горючее. С 1 июля отменяется льготный 7-процентный НДС на автотопливо. Теперь он составляет 20%, а также возвращаются стандартные уровни акцизов.

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