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Папа Римский поговорил с Путиным: что требовал от диктатора
Папа Римский призвал Путина сделать шаг по спасению гражданских в Украине.
Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал прекратить огонь для оказания гражданской помощи.
Об этом сообщает Vatican News.
Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным: подробнее
Во время разговора Папа призвал остановить огонь в Олешках Херсонской области. Это необходимо, чтобы доставить людям продукты питания и медикаменты и дать возможность жителям безопасно уехать.
Также в Ватикане подтвердили дальнейшую готовность к посредничеству для урегулирования ситуации.
«Наконец-то, Святейший Отец подтвердил обязательство Святого Престола содействовать диалогу и миру», — подытожили в пресс-службе.
Война в Украине — последние новости
Напомним, во временно оккупированных Олешках россияне и их приспешники искусственно создают дефицит пищи, перепродав обычный пакет продуктов за эквивалент 50 тысяч гривен или отбирая у людей последние драгоценности и золото.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленном создании условий уничтожения людей.
Раньше мы писали о том, кто устроил блокаду Олешек. Журналисты идентифицировали российские подразделения, которые могут быть причастны к блокаде города и гуманитарной катастрофе.