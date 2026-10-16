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Трамп ответил, хочет ли видеть Путина на саммите G20
Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20.
Приезд главы Кремля Владимира Путина на предстоящий саммит стран G20 в Майами пока остается под вопросом.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома 16 октября.
Американский лидер отметил, что пока не владеет точными данными относительно того, посетит ли глава РФ встречу лично.
«Не знаю. В самом деле не знаю. Они просили о представительстве. Я не уверен, что он приедет», — сказал Трамп.
Также президент США прокомментировал возможное участие российского чиновника в саммите в штате Флорида.
«Мы, конечно, были бы рады видеть его», — заявил Трамп.
Стоит отметить, что Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (штат Флорида) на территории комплекса Trump National Doral. США председательствуют в G20 впервые с 2009 года.
Напомним, ранее Дональд Трамп снова заявил, что Владимир Путин хочет закончить войну против Украины. В то же время на вопросы журналистов о Владимире Зеленском президент США четкого ответа так и не дал.
К тому же 13 октября Трамп уже заявлял, что оба лидера хотят остановить войну, но не знают, как этого добиться. Тогда он объяснял тупик враждой между президентами и уверял, что поможет им прийти к согласию.