Трамп ответил, хочет ли видеть Путина на саммите G20

Дональд Трамп / © Associated Press

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Приезд главы Кремля Владимира Путина на предстоящий саммит стран G20 в Майами пока остается под вопросом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома 16 октября.

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Американский лидер отметил, что пока не владеет точными данными относительно того, посетит ли глава РФ встречу лично.

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«Не знаю. В самом деле не знаю. Они просили о представительстве. Я не уверен, что он приедет», — сказал Трамп.

Также президент США прокомментировал возможное участие российского чиновника в саммите в штате Флорида.

«Мы, конечно, были бы рады видеть его», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (штат Флорида) на территории комплекса Trump National Doral. США председательствуют в G20 впервые с 2009 года.

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Напомним, ранее Дональд Трамп снова заявил, что Владимир Путин хочет закончить войну против Украины. В то же время на вопросы журналистов о Владимире Зеленском президент США четкого ответа так и не дал.

К тому же 13 октября Трамп уже заявлял, что оба лидера хотят остановить войну, но не знают, как этого добиться. Тогда он объяснял тупик враждой между президентами и уверял, что поможет им прийти к согласию.

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