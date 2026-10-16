ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Трамп відповів, чи хоче бачити Путіна на саміті G20

Дональд Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Приїзд очільника Кремля Володимира Путіна на майбутній саміт країн G20 у Маямі наразі залишається під питанням.

Про це заявив президент США Дональд Трамп заявив журналістам біля Білого дому 16 жовтня.

Американський лідер зауважив, що наразі не володіє точними даними щодо того, чи відвідає очільник РФ зустріч особисто.

«Не знаю. Справді не знаю. Вони просили про представництво. Я не певен, що він приїде», — сказав Трамп.

Також президент США прокоментував можливу участь російського посадовця у саміті в штаті Флорида.

«Ми, звісно, були б раді його бачити», — заявив Трамп.

Варто зауважити, що Саміт G20 пройде 14–15 грудня 2026 року в Маямі (штат Флорида) на території комплексу Trump National Doral. США головують у G20 уперше з 2009 року.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп знову заявив, що Володимир Путін хоче закінчити війну проти України. Водночас на запитання журналістів про Володимира Зеленського президент США чіткої відповіді так і не дав.

До того ж 13 жовтня Трамп уже заявляв, що обидва лідери хочуть зупинити війну, але не знають, як цього досягти. Тоді він пояснював глухий кут ворожнечею між президентами та запевняв, що допоможе їм дійти згоди.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie