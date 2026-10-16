Трамп відповів, чи хоче бачити Путіна на саміті G20

Дональд Трамп / © Associated Press

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Приїзд очільника Кремля Володимира Путіна на майбутній саміт країн G20 у Маямі наразі залишається під питанням.

Про це заявив президент США Дональд Трамп заявив журналістам біля Білого дому 16 жовтня.

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Американський лідер зауважив, що наразі не володіє точними даними щодо того, чи відвідає очільник РФ зустріч особисто.

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«Не знаю. Справді не знаю. Вони просили про представництво. Я не певен, що він приїде», — сказав Трамп.

Також президент США прокоментував можливу участь російського посадовця у саміті в штаті Флорида.

«Ми, звісно, були б раді його бачити», — заявив Трамп.

Варто зауважити, що Саміт G20 пройде 14–15 грудня 2026 року в Маямі (штат Флорида) на території комплексу Trump National Doral. США головують у G20 уперше з 2009 року.

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Нагадаємо, раніше Дональд Трамп знову заявив, що Володимир Путін хоче закінчити війну проти України. Водночас на запитання журналістів про Володимира Зеленського президент США чіткої відповіді так і не дав.

До того ж 13 жовтня Трамп уже заявляв, що обидва лідери хочуть зупинити війну, але не знають, як цього досягти. Тоді він пояснював глухий кут ворожнечею між президентами та запевняв, що допоможе їм дійти згоди.

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