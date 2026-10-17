Москву массированно атаковали дроны: Собянин заявил о десятках сбитых БпЛА

Москва / © Getty Images

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В ночь на 17 октября Москву атаковали беспилотники. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о работе противовоздушной обороны и падении обломков.

Сначала Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ якобы уничтожили 15 летевших в направлении Москвы беспилотников.

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Впоследствии он заявил о еще 14 сбитых дронах.

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Таким образом, по утверждению российской стороны, было уничтожено по меньшей мере 29 БпЛА.

По словам мэра Москвы, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Независимого подтверждения заявлений российских властей нет.

Ранее сообщалось, что украинские баллистические ракеты, поражающие цели в Москве, могут появиться на вооружении ориентировочно в середине 2027 года .

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Мы ранее информировали, что дроны массированно атаковали Москву. Мэр российской столицы утверждает, что на Москву летело 493 дрона .

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