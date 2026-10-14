Атака на Москву 14 октября

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Сегодня ночью дроны массированно атаковали Москву. Мэр российской столицы утверждает, что на Москву летело 493 дрона. Также летело по Саратовской области, где уже известно о попаданиях.

Рассказываем все, что известно по состоянию на утро 14 октября об ударе по Москве и Саратовской области.

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Атака на Москву 14 октября: последствия

В направлении российской столицы якобы двигались 493 беспилотника. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большинство из них силам противовоздушной обороны удалось обезвредить еще на дальних подступах, тогда как 180 дронов были уничтожены непосредственно во время приближения к городу.

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Несмотря на сомнительное заявление, атака все же имела реальные последствия для транспортной инфраструктуры — в московских аэропортах произошли существенные сбои, которые повлекли за собой задержки десятков авиарейсов.

Отличилась и работа российской ПВО, ведь ЗРГК «Панцирь-С1» работал прямо на одной из московских трасс. Фото и видео оперативно сделали и разослали по пабликам москвичи.

Последствия атаки на Москву будут уточняться.

Атака на Саратовскую область РФ 14 октября: последствия

По состоянию на утро 14 октября уже подтверждены атаки на промзону металлургического завода «МЗ Балаково». Это предприятие занимается выплавкой стали и изготовлением металлопроката, в частности, сортового проката и арматуры.

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Мощности завода, владеющего собственным сталеплавильным комплексом, позволяют ежегодно выпускать более 1 миллиона тонн готовой стальной продукции.

«Ну вы же не думали, что все ограничится только „Яндексом“? „Сбербанк“, принимай эстафету!», — написали в оборонной компании Fire Point.

«Сбербанк» и энергетика РФ под ударом

Этой ночью под удар также попали МегаЦОД «Сбербанка», расположенный в Балаково Саратовской области. На это указывают и слова местных жителей, которые слышали десятки взрывов.

Главное назначение ЦОД — поддержка IT-инфраструктуры «Сбербанка», а также хранение и обработка массивов информации. Кроме этого, рассматривались планы развертывания на его мощностях сервисов российской государственной платформы «ГосТех».

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Хотя строительство всего комплекса еще продолжается, работы проходят очередями, поэтому отдельные блоки уже вполне могли функционировать и быть введены в эксплуатацию.

Масштабный проект с бюджетом более миллиарда долларов должен был стать одним из мощнейших центров обработки данных в РФ. По плану в нем должно быть ориентировочно 3 000 серверных стоек, до 120 000 серверов и энергопотребление на уровне до 82 МВт.

Спутниковые данные NASA FIRMS подтверждают появление очагов возгорания именно в промзоне Балаково.

В результате атаки на Балаково в городе фиксировались проблемы с электроснабжением, были выбиты стекла в домах. Под атаку, в частности, попала энергетическая инфраструктура.

Удары по РФ: последние новости

Напомним, в ночь на 11 октября дроны атаковали дата-центр «Яндекса» в российском городе Владимире, что повлекло за собой масштабный сбой и нарушение электропитания объекта.

В результате атаки, по данным местных властей, произошло отключение двух подстанций, из-за чего около 5 тысяч жителей остались без электричества, целый район затянуло дымом, а из ближайших домов эвакуировали жителей.

Из-за удара по дата-центру в разных регионах России, а также в Беларуси, Казахстане, Армении и Сербии массово «посыпались» онлайн-сервисы «Яндекса». В частности, возникли сбои в приложениях для вызова такси, а часть российских пользователей дополнительно лишилась доступа к банковским сервисам и собственным средствам.

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