Атака на Москву 14 жовтня

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Сьогодні вночі Сили оборони України масовано атакували Москву. Мер російської столиці стверджує, що на Москву летіло 493 дрони. Також летіло по Саратовській області, де вже відомо про влучання. Розповідаємо все, що відомо станом на ранок 14 жовтня, про удар по Москві та Саратовській області.

Атака на Москву 14 жовтня: наслідки

У напрямку російської столиці нібито рухалися 493 безпілотники. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, більшість із них силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити ще на дальніх підступах, тоді як 180 дронів було знищено безпосередньо під час наближення до міста.

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Попри сумнівну заяву, атака все ж мала реальні наслідки для транспортної інфраструктури — у московських аеропортах сталися суттєві збої, які призвели до затримок десятків авіарейсів.

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Відзначилася і робота російської ППО, адже ЗРГК «Панцир-С1» працював прямо на одній з московських трас. Фото та відео оперативно зробили та розіслали по пабліках москвичі.

Наслідки атаки на Москву уточнюватимуться.

Атака на Саратовську область РФ 14 жовтня: наслідки

Станом на ранок 14 жовтня вже підтверджені атаки на промзону металургійного заводу «МЗ Балаково». Це підприємство займається виплавкою сталі та виготовленням металопрокату, зокрема сортового прокату та арматури.

Потужності заводу, який володіє власним сталеплавильним комплексом, дозволяють щороку випускати понад 1 мільйон тонн готової сталевої продукції.с

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«Ну ви ж не думали, що все обмежиться лише „Яндексом“? „Сбербанк“, приймай естафету!», — написали в оборонній компанії Fire Point.

ЗСУ атакували «Сбербанк» та енергетику РФ

Цієї ночі під удар Сил оборони також потрапили МегаЦОД «Сбербанку», розташований у Балаково Саратовської області. На це вказують і свідчення місцевих жителів, які чули десятки вибухів.

Головне призначення ЦОД — підтримка IT-інфраструктури «Сбербанку», а також зберігання й опрацювання масивів інформації. Окрім цього, розглядалися плани щодо розгортання на його потужностях сервісів російської державної платформи «ГосТех».

Хоча зведення всього комплексу ще триває, роботи відбуваються чергами, тож окремі блоки вже цілком могли функціонувати та бути введені в експлуатацію.

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Масштабний проєкт із бюджетом у понад мільярд доларів мав стати одним з найпотужніших центрів обробки даних у РФ. За планом в ньому мало бути орієнтовно 3 000 серверних стійок, до 120 000 серверів та енергоспоживання на рівні до 82 МВт.

Супутникові дані NASA FIRMS підтверджують появу осередків займання саме в промзоні Балаково.

Унаслідок атаки на Балаково у місті фіксувалися проблеми з електропостачанням, були вибиті шибки в будинках. Під атаку, зокрема, потрапила енергетична інфраструктура.

Удари по РФ: останні новини

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня дрони атакували дата-центр «Яндекса» у російському місті Владімірі, що спричинило масштабний збій та порушення електроживлення об’єкта.

Внаслідок атаки, за даними місцевої влади, відбулося відключення двох підстанцій, через що близько 5 тисяч жителів залишилися без електрики, цілий район затягло димом, а з найближчих будинків евакуювали мешканців.

Через удар по дата-центру в різних регіонах Росії, а також у Білорусі, Казахстані, Вірменії та Сербії масово «посипалися» онлайн-сервіси «Яндекса». Зокрема, виникли збої в додатках для виклику таксі, а частина російських користувачів додатково втратила доступ до банківських сервісів і власних коштів.

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