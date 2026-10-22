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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп заговорил о Starlink в Украине: сняли ли ограничения

Дональд Трамп заявил о возобновлении Starlink в Украине и высказался о звонке Илоне Маске.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Украине полностью возобновили работу спутниковой системы Starlink.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

В то же время, американский лидер отказался комментировать, звонил ли он лично основателю SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения.

Трамп подчеркнул, что считает главным факт восстановления работы системы.

«Не хочу это комментировать. Звонил ли я или кто-то другой — не имеет значения. Главное, что он все восстановил», — заявил Трамп.

Проблемы со Starlink в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что оборудование Starlink и Starshield на фронте прекращало работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.

Уже 22 октября Владимир Зеленский сообщал, что полноценную работу Starlink в Украине еще не возобновили, а Киев ждет новой информации от США.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил его снять ограничение скорости для военного Starlink в Украине.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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