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Трамп заговорил о Starlink в Украине: сняли ли ограничения
Дональд Трамп заявил о возобновлении Starlink в Украине и высказался о звонке Илоне Маске.
Украине полностью возобновили работу спутниковой системы Starlink.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
В то же время, американский лидер отказался комментировать, звонил ли он лично основателю SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения.
Трамп подчеркнул, что считает главным факт восстановления работы системы.
«Не хочу это комментировать. Звонил ли я или кто-то другой — не имеет значения. Главное, что он все восстановил», — заявил Трамп.
Проблемы со Starlink в Украине — последние новости
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что оборудование Starlink и Starshield на фронте прекращало работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.
Уже 22 октября Владимир Зеленский сообщал, что полноценную работу Starlink в Украине еще не возобновили, а Киев ждет новой информации от США.
Также мы писали, что президент США Дональд Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил его снять ограничение скорости для военного Starlink в Украине.
Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.