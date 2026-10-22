Трамп заговорив про Starlink в Україні: чи зняли обмеження

Дональд Трамп / © Associated Press

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Україні повністю відновили роботу супутникової системи Starlink.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

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Водночас американський лідер відмовився коментувати, чи телефонував він особисто засновникові SpaceX Ілону Маску з проханням зняти обмеження.

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Трамп наголосив, що вважає головним самий факт відновлення роботи системи.

«Не хочу це коментувати. Чи телефонував я, чи хтось інший — не має значення. Головне, що він усе відновив», — заявив Трамп.

Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідоми, обладнання Starlink і Starshield на фронті припиняло працювати під час руху на швидкості 130–161 км/год.

Вже 22 жовтня Володимир Зеленський повідомляв, що повноцінну роботу Starlink в Україні досі не відновили, а Київ чекає на нову інформацію від США.

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Також ми писали, що президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його зняти обмеження швидкості для військового Starlink в Україні.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

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