- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заговорив про Starlink в Україні: чи зняли обмеження
Дональд Трамп заявив про відновлення Starlink в Україні та висловився про дзвінок Ілону Маску.
Україні повністю відновили роботу супутникової системи Starlink.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.
Водночас американський лідер відмовився коментувати, чи телефонував він особисто засновникові SpaceX Ілону Маску з проханням зняти обмеження.
Трамп наголосив, що вважає головним самий факт відновлення роботи системи.
«Не хочу це коментувати. Чи телефонував я, чи хтось інший — не має значення. Головне, що він усе відновив», — заявив Трамп.
Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідоми, обладнання Starlink і Starshield на фронті припиняло працювати під час руху на швидкості 130–161 км/год.
Вже 22 жовтня Володимир Зеленський повідомляв, що повноцінну роботу Starlink в Україні досі не відновили, а Київ чекає на нову інформацію від США.
Також ми писали, що президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його зняти обмеження швидкості для військового Starlink в Україні.
Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.