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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи відновили повноцінну роботу Starlink в Україні: Зеленський відповів

Повноцінну роботу Starlink в Україні досі не відновили, а Київ чекає на нову інформацію від США.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

США поки що не відновили повноцінну роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні. Однак профільні фахівці та дипломати продовжують працювати над цим питанням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі для ТСН перед зустріччю з премʼєр-міністром Фінляндії, передає кореспондентка Олена Чернякова.

Відновлення роботи Starlink та переговори зі США

Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона постійно контактує з партнерами зі США та чекає на точну інформацію про терміни відновлення зв’язку.

«До 400 (км/год) не відновили ще, займаємось. Чекаю на відповідь від держсекретаря Марко Рубіо. Він сказав 48 плюс години і він повернеться з інформацією. Завтра дипломати звʼяжуться», — повідомив Володимир Зеленський.

Щодо російських атак президент зазначив, що змін немає, але підкреслив важливість переговорів і підтримки США. За його словами, можливість діалогу та готовність Росії до перемовин є плюсом, тому Україна підтримує тристоронні контакти.

«Американська позиція має посилювати нас, як би складно не було», — зауважив Володимир Зеленський.

Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, обладнання Starlink та Starshield на фронті припиняє працювати під час руху на швидкості 130–161 км/год.

Раніше глава держави зазначив, що ці обмеження запровадили за вказівкою уряду США, а компанія SpaceX лише виконала рішення технічно. Хто саме в американській адміністрації його ухвалив, президент не уточнив.

Попри це у Конгресі США закликали негайно розпочати розслідування щодо рішення засновника SpaceX Ілона Маска обмежити швидкість супутникового зв’язку Starlink для українських військових.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн і зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

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