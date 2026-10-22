Мороз −20°C і тисячі складань: блогер перевірив новий iPhone Duo

Тестування iPhone Duo / © скриншот з відео

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Техноблогер Тім Пан із MediaStorm протестував перший складаний смартфон Apple — iPhone Duo, щоб перевірити, як його шарнір та екран витримують тривале використання. Пристрій пройшов випробування 11 тисячами складань, зокрема за температури −20 °C.

Про це повідомляє видання Unilad.

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Як смартфон витримав випробування

Спочатку Пан склав iPhone Duo 500 разів і порівняв його з абсолютно новим пристроєм. Виявилося, що після багаторазового використання лінія згину на екрані стає помітнішою та глибшою. Водночас під час звичайного користування дисплеєм цей дефект майже не впадає в очі.

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Після цього блогер провів масштабніше випробування за допомогою спеціального обладнання. Смартфон склали 10 тисяч разів за кімнатної температури, а потім ще тисячу разів після охолодження до −20 °C.

Попри інтенсивне навантаження, шарнір продовжив працювати плавно та зберіг механізм допомоги під час відкривання пристрою.

«Після 10 000 безперервних складань при кімнатній температурі плюс ще 1 000 при -20°C ми нарешті можемо підтвердити вам, що шарнір досі працює дуже плавно. Він усе ще допомагає під час відкривання, як і в перший день», — зазначив Пан.

Знос виявили, але конструкцію назвали міцною

Випробування все ж виявило певні сліди використання. Зокрема, лінія згину стала глибшою. Крім того, блогер звернув увагу на те, що дрібні частинки — наприклад, пісок і волосся — за певних умов можуть потрапляти всередину шарніра.

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Попри це, Пан загалом позитивно оцінив конструкцію пристрою, назвавши її «дуже міцною».

Перші огляди iPhone Duo також переважно позитивні. Технологічні видання відзначають якість складання, дизайн, автономність і камери. Водночас деякі оглядачі ставлять під сумнів, наскільки складаний формат виправдовує високу ціну та чи пропонує він переваги, недоступні власникам звичайного iPhone та iPad.

Тест блогера свідчить, що шарнір здатний витримувати значну кількість циклів складання без очевидної втрати функціональності. Однак він не гарантує такої самої довговічності за кілька років реального використання, коли на пристрій впливатимуть пил, удари та інші повсякденні чинники.

Нагадаємо, компанія Apple провела традиційну осінню презентацію, на якій показала нові флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також свій перший складаний смартфон — iPhone Duo.

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