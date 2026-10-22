Google використовує ваш номер телефону на Android

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Google автоматично прив’язує номер телефону до облікових записів на Android без явного запиту чи підтвердження від користувача.

Про це пише Liber Tatea.

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Деякі користувачі скаржаться, що після вимкнення автоматичне підтвердження номера іноді активується знову. Тому рекомендується періодично перевіряти цей параметр, особливо якщо на смартфоні використовується кілька акаунтів Google.

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Вимкнути автоматичне підтвердження номера можна в налаштуваннях Android.

Як це зробити

Відкрийте «Налаштування» смартфона

Перейдіть до розділу Google (на деяких пристроях він називається «Сервіси Google»)

Виберіть вкладку «Усі сервіси»

Знайдіть розділ «Конфіденційність і безпека»

Натисніть «Підтвердження номера телефону»

Вимкніть перемикач «Автоматично підтверджувати номери телефонів»

Важливо розуміти, що вимкнення функції не видаляє номер з акаунтів, до яких Google уже встигла його прив’язати. Для цього потрібно відкрити налаштування акаунта Google, перейти до розділу «Особиста інформація» → «Телефон», вибрати номер і видалити його. Процедуру необхідно повторити для кожного профілю, у якому прив’язка номера не потрібна.

Видаляючи номер, варто враховувати, що він може використовуватися для відновлення доступу до акаунта. Якщо ця можливість вам потрібна, краще заздалегідь перевірити інші способи відновлення доступу.

Раніше користувачі Мережі вирішили перевірити, які саме дані про них зберігають Google, Facebook та хмарні сервіси. Вони завантажили архіви своїх даних, переглянули їхній вміст і поділилися найбільш несподіваними та моторошними знахідками.

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