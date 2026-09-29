В якому віці купувати дитині смартфон: результати нового дослідження шокують батьків

Смартфон у 12 років може мати неочікувані наслідки для здоров’я / © pexels.com

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Діти, які отримують власний смартфон ще до підліткового віку, можуть стикатися з додатковими ризиками для здоров’я. Нове дослідження показало зв’язок між наявністю смартфона у 12 років та більшою частотою симптомів розладів харчової поведінки у наступні роки. Дослідники проаналізували дані масштабного опитування тисяч дітей і підлітків у США та порівняли тих, хто мав смартфон у 12 років, із тими, хто на той момент його не мав.

Про це пише Futurism.

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З’ясувалося, що близько 70% учасників дослідження — понад 6200 підлітків — вже мали власний смартфон у 12 років. Серед них найпоширенішим симптомом розладів харчової поведінки було переїдання: про нього повідомили 9% 12-річних власників смартфонів.

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До 14 років приблизно 24% дітей із цієї групи повідомили щонайменше про один симптом розладу харчової поведінки. Серед підлітків, які не отримали смартфон у ранньому віці, цей показник становив близько 16%.

До чого тут соціальні мережі

Дослідники припускають, що одним із можливих пояснень такого зв’язку є контент, до якого дитина отримує доступ разом зі смартфоном. Насамперед йдеться про соціальні мережі, де підлітки постійно стикаються із зображеннями людей, які відповідають певним стандартам зовнішності.

За даними дослідження, діти, які мали смартфон у 12 років, удвічі частіше пов’язували власну самооцінку з вагою. Крім того, вони на 50% частіше намагалися компенсувати набір ваги фізичними вправами або іншими небезпечними способами, зокрема штучним викликанням блювання.

Автор дослідження Джейсон Нагата, фахівець із підліткової медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, пояснив, що смартфон фактично кладе у кишеню дитини величезний обсяг контенту, зосередженого на зовнішності.

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Постійне порівняння себе з блогерами та інфлюенсерами може створювати невдоволення власним тілом і знижувати самооцінку. На думку дослідника, ці фактори своєю чергою можуть підвищувати ризик розладів харчової поведінки.

Важливим виявився саме вік

Попередні дослідження вже показували зв’язок між тривалішим користуванням екранами та симптомами розладів харчової поведінки. Нова робота звертає увагу ще на один фактор — вік, у якому дитина отримує смартфон.

Дані опитування показали, що кожна додаткова година екранного часу серед підлітків була пов’язана з вищим ризиком симптомів розладів харчової поведінки та більшою ймовірністю того, що дитина оцінюватиме власну цінність через вагу.

Водночас саме дослідження демонструє зв’язок, а не доводить, що смартфон безпосередньо спричиняє розлад харчової поведінки. На ситуацію можуть впливати й інші фактори, а смартфон водночас дає доступ до різного контенту, тому його вплив не можна зводити лише до самого пристрою.

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Професор психології та нейронауки Університету Північної Кароліни Мітч Прінстайн, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що нові наукові дані дають підстави розглядати відтермінування доступу до смартфона на шість місяців або рік як можливий спосіб зменшити ризики.

Смартфони та соціальні мережі для дітей — останні новини

Питання віку, у якому дитина починає активно користуватися гаджетами, останнім часом дедалі частіше стає предметом наукових досліджень. Вчені встановили, що мозок має періоди особливої вразливості до впливу гаджетів, а тривалий час перед екраном у ранньому віці може позначатися на навчанні та когнітивних здібностях дітей.

Водночас значення має не тільки сам факт наявності смартфона, а й те, як дитина ним користується. Дослідження нічного користування телефонами показало, як підлітки втрачають години сну через нічне гортання стрічки: багато хто продовжує користуватися смартфоном після опівночі, хоча підліткам потрібно 8–10 годин сну на добу.

Водночас вплив цифрового середовища на психіку підлітків не варто зводити лише до негативних наслідків. У січні 2026 року дослідники не виявили доказів посилення тривоги чи депресії через активніше користування соцмережами або частіші відеоігри. Це показує, що значення можуть мати не лише сам гаджет чи кількість часу перед екраном, а й те, коли саме дитина починає ним користуватися та який контент отримує.

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