The Atlantic: США у жовтні хочуть організувати переговори з Україною та РФ — чи буде перемир’я / © ТСН.ua

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Спецпредставники Трампа Віткофф і Кушнер обговорювали з президентом Зеленським у Києві обмежене перемир’я з подальшим досягненням ширшої мирної угоди.

Про це пише журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic.

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За інформацією Шустера, останніми тижнями українська влада була вражена, почувши, як посланці Трампа використовують мирні переговори як засіб просування ділових угод.

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Другий переговірник додав, що наразі посланці Трампа не бачать способу вести бізнес з Росією без попереднього досягнення хоча б часткового припинення вогню в Україні.

Журналіст зазначає, що після прибуття до Києва Кушнер і Віткофф кілька годин зустрічалися із Зеленським та його командою переговірників. Двоє з них пізніше розповіли йому, що переговори зосереджувалися на різних способах досягнення обмеженого припинення вогню, яке можна було б розширити до ширшої мирної угоди для поетапного припинення війни.

«Це те, що ними зараз рухає», — сказав один із переговірників про американців. Другий переговірник додав: «Вони (американці — Ред.) вірять у магію бізнесу. Вони думають, що якщо вони укладуть ці ділові угоди, росіяни не повернуться до мілітаризму після війни».

«Вся їхня позиція зараз полягає в тому, щоб скоротити масштаби конфлікту будь-яким способом і з будь-якого боку», — сказав один із переговорників Києва про американців.

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За його словами, у жовтні Кушнер і Віткофф мають намір організувати тристоронню зустріч представників США, Росії та України, швидше за все в Абу-Дабі (ОАЕ), для обговорення обмеженого припинення вогню.

Угода зобов’яже кожну зі сторін утримуватися від завдання ударів по енергетичній інфраструктурі, включаючи електростанції, НПЗ та аналогічні об’єкти.

За словами учасників переговорів, окрема угода за посередництва Єгипту передбачатиме, що Росія та Україна не завдаватимуть ударів по вантажних судах один одного в Чорному морі, особливо щодо тих, які доставляють зерно на ринки Близького Сходу та Африки.

Американці прагнуть якнайшвидше організувати зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Незалежно від місця проведення та формату, Зеленський із задоволенням взяв би участь у такому саміті.

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«Він, як і раніше, вірить, що зможе подивитися Путіну в очі та вирішити це питання», — цитує Шустер слова нібито «одного із його найближчих помічників» Зеленського на умовах анонімності.

Путін ще не прийняв запрошення.

Враховуючи це, бурхлива активність посланців Трампа в останні тижні багатьом учасникам видалася марною тратою часу.

Як висловився один із них: «Складається враження, що ми всі просто кружляємо навколо Путіна, пропонуючи йому те одне, те інше — все, що тільки спадає на думку, — але він не рухається з місця».

Нагадаємо, за інформацією Reuters, спецпосланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв обговорив у Вашингтоні закінчення війни в Україні.

Раніше у Foreign Policy назвали умови для завершення війни.

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