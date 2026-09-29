Чоловік у костюмі Бетмена кинувся за крадієм і видерся на стіну заради сумочки

Чоловік у костюмі Бетмена затримав крадія, Фото: ілюстративне / © Unsplash

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Вечір у стилі супергеройської історії про Бетмена відбувся в британському місті Норвіч. Компанія друзів у костюмах популярних коміксів кинулася навздогін за зловмисником, аби відібрати в нього поцуплену жіночу сумочку. Крадіжка виявилася невдалою.

Історією ділиться Unilad.

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Чоловік у костюмі Бетмена затримав крадія та виліз на високу стіну, щоб повернути викрадену сумку

Головним героєм події став 25-річний Сонні Мейсон — працівник кафе та творчий діяч із Лондона. Тієї суботньої ночі він святкував день народження друга, одягнений з ніг до голови у реалістичний костюм Бетмена. Проте звичайні вихідні набули абсолютно іншого повороту, коли Мейсон просто всередині місцевого нічного клубу помітив, як в однієї з відвідувачок нахабно вихопили сумочку.

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Перевтілившись у Темного Лицаря не лише зовні, а й внутрішньо, Мейсон миттєво кинувся навздогін разом із друзями, які були в образах Містера Фантастика з Marvel та лиходійки Пойзон Айві з DC. Друзі одразу ж дали знати про злочин найближчому поліцейському патрулю, після чого влаштували швидкісну гонитву за крадієм темними вулицями міста.

Ошелешений дивовижним видовищем — трьома супергероями, які швидко наступали йому на п’яти, — грабіжник запанікував. Намагаючись позбутися речових доказів, він жбурнув жіночу сумочку на самісінький верх високої кремінної стіни, що оточує історичний Катедральний собор Норвіча.

Та хлопця це не зупинило: не знімаючи маски та плаща, він видерся на високу кам’яну огорожу, дістав речі й особисто віддав їх власниці. На відео, яке згодом з’явилося в його TikTok, дівчина неймовірно щаслива.

Історія швидко стала вірусною в Мережі, а користувачі почали жартувати, що знаменитий месник із Готема вирішив перебратися до Східної Англії. Втім, сам Мейсон поспішив запевнити, що його реальне життя далеке від розкішного статку мільярдера Брюса Вейна.

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«Чесно кажучи, я — звичайнісінький хлопець. Зараз я працюю в кафе, але в душі я — творча особистість. Я люблю кіно й маю чотири-п’ять років досвіду роботи в цій сфері», — розповів Мейсон.

Фото: 25-річний Сонні Мейсон, який затримав крадія

І хоча його банківський рахунок зовсім не нагадує статки Wayne Enterprises, хлопець пояснив, що блискавична реакція була обумовлена банальною людською порядністю та бажанням захистити людину в біді.

«У світі відбувається не так уже й багато хорошого. Тоді можливість повернути комусь сумку, переконатися, що людина дістанеться додому неушкодженою, і знову побачити чиюсь радість — усе це дарувало приємне відчуття. Кожному з нас потрібно мати в собі бодай краплю цього. Трохи від Бетмена. Треба бути сміливим, рішучим і добрим», — додав хлопець.

Він додав, що сподівається, що всі інші вчинили б так само, адже саме в цьому полягає сутність Бетмена, який захищає людей. У поліції графства Норфолк офіційно підтвердили, що інцидент дійсно стався під час нічного патрулювання міста, і відзначили успішне втручання кількох цивільних.

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«У суботу, 19 вересня, до поліцейських, які проводили планове патрулювання в районах нічного Норвіча, звернулися перехожі з проханням допомогти знайти загублену сумку. Після перевірки на місці сумку знайшли разом з усім її вмістом і згодом повернули власниці», — повідомили в місцевій поліції.

Для самого Мейсона ця пригода — не просто кумедне відео для соціальних мереж. Він каже, що своїм вчинком хоче надихнути людей робити те саме.

Незвичайні крадіжки: останні новини

Нагадаємо, у Виноградові на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру двом місцевим жителькам віком 23 та 25 років, які 1 вересня обікрали та понівечили могилу на міському кладовищі.

Вони забрали свіжі квіти й ритуальні композиції, а також розкидали інші рослини та переставили ритуальні кошики. Зібрані квіти жінки планували «подарувати» вчительці, з якою мали давній конфлікт.

Дії зловмисниць кваліфікували за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою за попередньою змовою групою осіб). За скоєне їм загрожує обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Наразі слідчі дії тривають.

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