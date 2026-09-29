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У сірій сукні з високим коміром і перлинних сережках: образ першої леді Китаю для перельоту
Пен Ліюань продемонструвала стриманий елегантний образ, коли разом із Сі Цзіньпіном зійшла з трапа літака на об’єднаній базі Ендрюс.
Розглянемо образ першої леді Китаю Пен Ліюань, який вона обрала для перельоту, коли з чоловіком президентом Китаю Сі Цзіньпіном прибула з офіційним візитом до США.
З літака на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд Пен вийшла в елегантній світло-сірій сукні міді лаконічного крою. Вбрання мало приталений силует, широкий пояс у тон, спідницю з невеликим розрізом спереду та рукави до ліктів, які розширювалися донизу.
Особливою деталлю сукні став високий архітектурний комір. Під ним була помітна ніжно-рожева шовкова хустка.
Перша леді Китаю доповнила вбрання сірими туфлями на підборах, перловими сережками-пусетами і каблучкою. У неї була елегантна об’ємна зачіска і макіяж з чорними стрілками і темно-бежевою помадою.
Нагадаємо, Пен Ліюань під час візиту до США продемонструвала лук у темно-синій приталеній сукні міді з довгими рукавами та високим коміром-стійкою.