Королева Максима у надзвичайно скромному образі з’явилася на діловій зустрічі

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Сьогодні Її Величність виступала на щорічному конгресі Асоціації муніципалітетів Нідерландів у Ліхтенворді.

Для цього виходу королева Максима обрала синій топ, який носила в поєднанні з блейзером верблюжого кольору, доповнивши образ сережками-висячками з синім камінням, дуже легким денним макіяжем, а також розпустила волосся, розчесавши його за проділом.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Зазвичай королева Нідерландів любить обирати яскравіші та насиченіші відтінки вбрання, як, наприклад, демонструвала під час нещодавньої подорожі до Нью-Йорка. Під час поїздки королева обрала образ у спідниці від Tory Burch, цікавого багатошарового дизайну, а разом із нею носила топ від улюбленого бренду Natan та туфлі-човники з прозорими вставками. Вийшло дуже ефектно.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Новини партнерів

Новини партнерів