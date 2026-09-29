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Королева Максима у надзвичайно скромному образі з’явилася на діловій зустрічі
Королева Максима вже повернулася з поїздки до Нью-Йорка та активно працює в Нідерландах.
Сьогодні Її Величність виступала на щорічному конгресі Асоціації муніципалітетів Нідерландів у Ліхтенворді.
Для цього виходу королева Максима обрала синій топ, який носила в поєднанні з блейзером верблюжого кольору, доповнивши образ сережками-висячками з синім камінням, дуже легким денним макіяжем, а також розпустила волосся, розчесавши його за проділом.
Зазвичай королева Нідерландів любить обирати яскравіші та насиченіші відтінки вбрання, як, наприклад, демонструвала під час нещодавньої подорожі до Нью-Йорка. Під час поїздки королева обрала образ у спідниці від Tory Burch, цікавого багатошарового дизайну, а разом із нею носила топ від улюбленого бренду Natan та туфлі-човники з прозорими вставками. Вийшло дуже ефектно.