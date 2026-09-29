Уроки по 30 хвилин та запаси їжі на 48 годин: МОН затвердило правила навчання під час блекаутів і тривог

Скорочені уроки та освітні хаби: як функціонуватимуть українські школи в кризових умовах / © ТСН

Реклама

Міністерство освіти підготувало офіційні рекомендації для забезпечення навчання в умовах тривалих повітряних тривог, знеструмлень та інших надзвичайних ситуацій.

Про це передає пресслужба МОН.

Реклама

Що можуть вирішувати директори шкіл самостійно

Зазначається, що школи мають академічну й організаційну автономію, тому можуть самостійно визначати:

Реклама

структуру навчального року, тривалість навчального тижня і дня, розклад занять, перерви та форми організації освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації.

Як організувати навчання під час тривалих повітряних тривог

Для забезпечення безперервного навчання школам МОН рекомендує:

перевірити доступ учнів до цифрових платформ, зокрема «Мрії», Google Classroom, Moodle або Microsoft Teams;

підготувати друковані навчальні матеріали на випадок відсутності електроенергії або Інтернету;

передбачити асинхронний формат навчання;

за потреби розглянути шестиденний навчальний тиждень або навчання у дві зміни;

облаштувати укриття обладнанням і технічними засобами, необхідними для проведення занять.

Під час тривалих повітряних тривог навчання може продовжуватися в належно облаштованих укриттях, а тривалість уроків залежно від їхньої місткості може бути скорочена до 30 або 40 хвилин.

Крім того, щоб забезпечити доступ до очного навчання більшій кількості учнів, можна навчатися у дві зміни.

В укриттях пріоритет рекомендовано надавати учням 1–4 класів. За наявності місць можна запроваджувати ротацію для інших класів, насамперед 5, 9 та 10.

Реклама

П’ять рівнів реагування на відключення електроенергії

зелений рівень — до 2 годин: школа продовжує роботу з локальними обмеженнями;

жовтий рівень — від 2 до 6 годин: запроваджуються скорочені уроки та забезпечується живлення критично важливих систем;

помаранчевий рівень — від 6 до 24 годин: очно працюють енергонезалежні заклади, інші переходять на дистанційний або асинхронний формат;

червоний рівень — від 24 до 72 годин: навчання організовують на базі освітніх хабів та енергостійких закладів;

критичний — понад 72 години: засновник затверджує тимчасову мережу освітніх хабів, а громада закріплює за ними учнів або переводить їх до шкіл, які продовжують працювати. Заклади, які не можуть створити належні умови для навчання через відключення електроенергії, відновлюють роботу лише після усунення відповідних перешкод.

Під час тривалих відключень пріоритет для очного навчання рекомендовано надавати учням початкової школи, а також 5, 9 та 11 класів. Для інших учнів можуть діяти змінні графіки, асинхронне навчання і короткі консультації.

Заклади освіти мають вести облік дітей, які втратили доступ до навчання, та вживати заходів для його відновлення.

Вода, тепло та харчування

Школи мають сформувати запас питної й технічної води, розрахований щонайменше на 48 годин безпечного перебування учнів і працівників.

Запас харчових продуктів, зокрема тривалого зберігання, також має бути розрахований щонайменше на 48 годин. Під час тривалих повітряних тривог школи повинні передбачити безпечне доставлення або видавання їжі в укриттях.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, РФ вдарила КАБом по школі в Сумах із 40 дітьми всередині.

Новини партнерів