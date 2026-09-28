МОН дозволило онлайн-уроки під час тривоги: українці обурені

Онлайн-навчання / © pexels.com

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Міністерство освіти і науки України дозволило продовжувати дистанційні уроки під час повітряної тривоги після переходу до укриття. Проте це рішення викликала хвилю обурення та дискусій у соцмережах.

Зокрема, про це висловилась українська педагогиня Юлія Коваль у своєму TikTok.

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Коваль звернулася до батьків та колег щодо рішення МОН дозволити проведення дистанційних уроків під час тривоги. Вона пояснила, що саме лише оголошення сигналу небезпеки не означає автоматичного припинення навчання, оскільки головною умовою залишається перебування учнів і педагогів у безпечному місці.

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«Про що тут йдеться в рекомендаціях? Оголошення сигналу повітряної тривоги під час дистанційного навчання не означає автоматичного припинення освітнього процесу. Першочерговим є перебування учнів і педагогічних працівників у безпечному місці. Якщо на момент оголошення повітряної тривоги педагогічний працівник або учні не перебувають у безпечному місці, тоді урок може бути припинений на деякий необхідний час, щоб перейти в укриття або до іншого безпечного місця. І після їхнього переміщення урок відновлюється», — пояснила педагогиня і закликала українців висловити свою думку щодо такого рішення.

У коментарях користувачі соцмереж поставили під сумнів можливість учителя контролювати, чи всі учні дистанційного класу справді перебралися до безпечного місця. Частина коментаторів також наголосила, що під час онлайн-навчання саме батьки мають відповідати за безпеку дітей, а не педагоги.

«А як вчитель (під час дистанц. навчання) повинен дізнатися, що діти у безпечному місці?»

«Учителі, як універсальні солдати. Безстрашні і безсмертні…»

«Ми вже 4 роки проводимо дистанційні уроки, незважаючи на повітряну тривогу, бо в нас вона 24/7. За безпеку дітей несуть відповідальність батьки».

«Звідки можна знати, де перебувають одночасно 20-30 учнів під час дистанційного навчання? Вчителям урок вести чи запитувати, де ви. Вони й камери не всі включають».

«Скажу за себе. В школі є укриття, але мережа там не ловить, вай-фай — теж через раз. Друге, так як там є діти, то місця, де працювати онлайн, немає. І виходить, знову все повісили на школу».

«Це можливо лише тоді, коли одна дитина, а якщо їх двоє або і більше. Як тоді в одній ванні чи коридорі вони будуть навчатися? А якщо мама — вчитель і є дитина, яка навчається в школі, як тоді проводити уроки і навчатися?»

«Головне, щоб батьки відповідали за життя дитини під час тривоги на дистанційному навчанні. А поки що це відповідальність адміністрації навчального закладу та вчителів».

«Тривога. Вчителька закінчила урок і попросила дітей відійти від вікон подалі, знайти безпечне місце. Дитина послухалась і залишилась живою. В той раз прилетіло поряд з будинком. Дніпро. Будемо ризикувати далі життям дітей?»

До слова, раніше в МОН повідомили, що школи можуть скорочувати чи змінювати тривалість і формат уроків через довгі повітряні тривоги та обстріли, адаптуючи матеріали під стан виснажених дітей. Це не обов’язкова вимога для всіх занять. Санітарний регламент визначає лише максимальну, а не фіксовану тривалість уроків (35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів та 45 хвилин для 5-11(12) класів). Заклади освіти мають заздалегідь готувати різні сценарії навчання з урахуванням безпекової ситуації.

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