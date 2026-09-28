Коли закінчиться війна в Україні: Портников назвав єдину умову

Віталій Портников / © ТСН.ua

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Удари України по Москві не примусять Путіна припинити війну. Проте це не означає, що не варто атакувати столицю країни-агресорки.

Про це сказав журналіст Віталій Портников в етері «Еспресо».

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«Потрібно не плекати ілюзій і думати, що ці удари призведуть до тих результатів, на які ми очікуємо. Я не кажу, що Україна не повинна бити бити у відповідь. Але я кажу — не сподівайтесь на результат, на який ви розраховуєте, бо ми маємо справу з авторитарним режимом і він навіть із задоволенням буде дивитися на кров своїх громадян, як на виправдання більшого знищення українців», — пояснив він.

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Портников зазначив, що закінчення війни може відбутись за умови, що у Росії не буде достатньо ресурсів та грошей для її продовження.

«Ніякої іншої можливості зупинити російсько-українську війну ніколи не було, немає і повірте мені — у найближчі роки цього жахливого протистояння не буде. Навіть, якщо ми будемо здатні наносити такі удари по російській столиці, які будуть призводити до загибелі людей у місті. Але я впевнений, що Україна не повинна вести війну такими засобами, як Росія», — сказав він.

Нагадаємо, Москва хоче прискорити удари по українській території, поки має у своєму розпорядженні необхідні ресурси. Основний розрахунок робиться на енергетику — вважають західні аналітики.

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