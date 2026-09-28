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Коли закінчиться війна в Україні: Портников назвав єдину умову
Віталій Портников назвав єдину умову, за якої Росія погодиться припинити війну проти України.
Удари України по Москві не примусять Путіна припинити війну. Проте це не означає, що не варто атакувати столицю країни-агресорки.
Про це сказав журналіст Віталій Портников в етері «Еспресо».
«Потрібно не плекати ілюзій і думати, що ці удари призведуть до тих результатів, на які ми очікуємо. Я не кажу, що Україна не повинна бити бити у відповідь. Але я кажу — не сподівайтесь на результат, на який ви розраховуєте, бо ми маємо справу з авторитарним режимом і він навіть із задоволенням буде дивитися на кров своїх громадян, як на виправдання більшого знищення українців», — пояснив він.
Портников зазначив, що закінчення війни може відбутись за умови, що у Росії не буде достатньо ресурсів та грошей для її продовження.
«Ніякої іншої можливості зупинити російсько-українську війну ніколи не було, немає і повірте мені — у найближчі роки цього жахливого протистояння не буде. Навіть, якщо ми будемо здатні наносити такі удари по російській столиці, які будуть призводити до загибелі людей у місті. Але я впевнений, що Україна не повинна вести війну такими засобами, як Росія», — сказав він.
Нагадаємо, Москва хоче прискорити удари по українській території, поки має у своєму розпорядженні необхідні ресурси. Основний розрахунок робиться на енергетику — вважають західні аналітики.