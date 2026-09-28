Росія оголосила 20 млн доларів за топового командира ЗСУ: хто став ціллю

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді / © Associated Press

Реклама

Росія оголосила винагороду у 20 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (“Мадяр”).

Про це пише The Wall Street Journal.

Реклама

У Силах безпілотних систем вважають, що через високу ефективність українських дронів Кремль зробив Бровді однією з головних цілей для ліквідації. Крім того, російські суди заочно визнали українського військового винним у тероризмі та засудили його до десятків років ув’язнення. У СБС стверджують, що звинувачення були сфабриковані.

Реклама

Перед відвідуванням одного з командних пунктів журналістам довелося перевести мобільні телефони до авіарежиму, після чого пристрої прибрали у спеціальні чохли Фарадея. Вони блокують сигнали стільникового зв’язку, Wi-Fi, Bluetooth та GPS.

До місця зустрічі журналістів доставляли на автомобілях із затемненим склом, щоб приховати маршрут. За їхніми даними, секретний об’єкт розташований десь на південному сході України. Додатковим чинником ризику стали російські рішення. Бровді заочно засудили російський суд за звинуваченнями, які українська сторона вважає сфабрикованими, а вирок передбачає тривалий термін позбавлення волі.

Раніше повідомлялося і про призначену Москві нагороду за його затримання. За словами самого «Мадяра», масштаб уваги з боку супротивника пояснюється результатами роботи Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Бровді після масованої російської атаки по Києву та області попередив, що окупаційні війська нарощуватимуть терор проти цивільного населення України.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів