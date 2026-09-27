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Трамп запросив Путіна на саміт G20 у США: у Кремлі зробили заяву
США запросили Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі. У Кремлі заявили, що рішення про поїздку ще не ухвалене.
У Кремлі заявили, що Росія цінує запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас у Москві закликають не робити передчасних висновків щодо можливої поїздки російського президента.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков для пропагандистських росЗМІ.
«Крок, який ми цінуємо, — сам факт того, що Путіна саме так запросили на „двадцятку“. Ми вдячні за це запрошення, але робити з цього поки що надто далекосяжні висновки, напевно, було б передчасно», — сказав Пєсков.
За його словами, рішення щодо участі Путіна в саміті поки не ухвалене. У Кремлі зазначили, що під час прийняття рішення враховуватимуть усі обставини.
Водночас Пєсков заявив, що Росія у будь-якому разі братиме активну участь у роботі G20.
Що відомо про запрошення
23 вересня державний секретар США Марко Рубіо під час Генеральної асамблеї ООН оголосив, що Сполучені Штати запрошують Володимира Путіна взяти участь у саміті G20.
Зустріч «Групи двадцяти» запланована на грудень у Маямі.
Відомо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Флориді, попри масштабну гібридну війну РФ проти країн НАТО.