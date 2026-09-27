Трамп запросив Путіна на саміт G20 у США: у Кремлі зробили заяву

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що Росія цінує запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас у Москві закликають не робити передчасних висновків щодо можливої поїздки російського президента.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков для пропагандистських росЗМІ.

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«Крок, який ми цінуємо, — сам факт того, що Путіна саме так запросили на „двадцятку“. Ми вдячні за це запрошення, але робити з цього поки що надто далекосяжні висновки, напевно, було б передчасно», — сказав Пєсков.

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За його словами, рішення щодо участі Путіна в саміті поки не ухвалене. У Кремлі зазначили, що під час прийняття рішення враховуватимуть усі обставини.

Водночас Пєсков заявив, що Росія у будь-якому разі братиме активну участь у роботі G20.

Що відомо про запрошення

23 вересня державний секретар США Марко Рубіо під час Генеральної асамблеї ООН оголосив, що Сполучені Штати запрошують Володимира Путіна взяти участь у саміті G20.

Зустріч «Групи двадцяти» запланована на грудень у Маямі.

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Відомо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Флориді, попри масштабну гібридну війну РФ проти країн НАТО.

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