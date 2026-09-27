Три речі, якими варто запастись на випадок надзвичайної ситуації: версія Британії

Три речі на випадок війни та катастроф: у Британії закликали громадян зробити «тривожні запаси» / © Freepik

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У британському уряді закликали своїх громадян підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій — від потенційного розростання глобальних військових конфліктів і кібератак до масштабних стихійних лих. Для цього жителям країни рекомендують обов’язково мати вдома мінімальний базовий запас із трьох речей.

Про це повідомляє видання LADbible.

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Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав громадян підготувати вдома базовий запас необхідних речей За словами Стрітінга, британцям варто мати вдома три основні речі: готівку, запас питної води та консервовані продукти.

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«Це прості й базові речі, які багато хто й так має у своїх шафах. Але питання в тому, чи є у людей усе необхідне, якщо вони на певний час втратять доступ до онлайн-банкінгу чи знеструмиться оселя? Чи готові вони до ризиків лісових пожеж або повеней?», — сказав британський міністр.

Окрім готівки, бутильованої води та консервів, уряд також раніше опублікував список предметів першої необхідності, якими має запастися населення, а також 72-годинний комплект для виживання, який кожен повинен мати на випадок війни. Цей список включає аптечку, батарейки, ліхтарик та заводний радіоприймач.

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