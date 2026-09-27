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Три вещи, которыми следует запастись на случай чрезвычайной ситуации: версия Британии
Министр обороны Британии назвал три вещи, которые должны быть в каждом доме на случай ЧС.
В британском правительстве призвали своих граждан подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям — от потенциального разрастания глобальных военных конфликтов и кибератак до масштабных стихийных бедствий. Для этого жителям страны рекомендуют обязательно иметь дома минимальный базовый запас из трех вещей.
Об этом сообщает издание LADbible.
Министр обороны Великобритании Вес Стритинг призвал граждан подготовить дома базовый запас необходимых вещей По словам Стритинга, британцам стоит иметь дома три основных вещи: наличные деньги, запас питьевой воды и консервированные продукты.
«Это простые и базовые вещи, которые многие и так имеют в своих шкафах. Но вопрос в том, есть ли у людей все необходимое, если они на время потеряют доступ к онлайн-банкингу или обесточится дом? Готовы ли они к рискам лесных пожаров или наводнений?», — сказал британский министр.
Кроме наличных, бутилированной воды и консервов, правительство также ранее опубликовало список предметов первой необходимости, которыми должно запастись население, а также 72-часовой комплект для выживания, который каждый должен иметь в случае войны. Список включает аптечку, батарейки, фонарик и заводной радиоприемник.
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