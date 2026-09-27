Три вещи, которыми следует запастись на случай чрезвычайной ситуации: версия Британии

Три вещи на случай войны и катастроф: в Британии призвали граждан совершить «тревожные запасы» / © Freepik

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В британском правительстве призвали своих граждан подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям — от потенциального разрастания глобальных военных конфликтов и кибератак до масштабных стихийных бедствий. Для этого жителям страны рекомендуют обязательно иметь дома минимальный базовый запас из трех вещей.

Об этом сообщает издание LADbible.

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Министр обороны Великобритании Вес Стритинг призвал граждан подготовить дома базовый запас необходимых вещей По словам Стритинга, британцам стоит иметь дома три основных вещи: наличные деньги, запас питьевой воды и консервированные продукты.

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«Это простые и базовые вещи, которые многие и так имеют в своих шкафах. Но вопрос в том, есть ли у людей все необходимое, если они на время потеряют доступ к онлайн-банкингу или обесточится дом? Готовы ли они к рискам лесных пожаров или наводнений?», — сказал британский министр.

Кроме наличных, бутилированной воды и консервов, правительство также ранее опубликовало список предметов первой необходимости, которыми должно запастись население, а также 72-часовой комплект для выживания, который каждый должен иметь в случае войны. Список включает аптечку, батарейки, фонарик и заводной радиоприемник.

Раньше мы писали, что у Польши начинают готовить население к воздушным атакам.

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