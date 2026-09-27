Из окон больше не будет дуть зимой: лучшие методы утепления домашними средствами

Чем утеплить окна на зиму / © Фото из открытых источников

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Из-за щелей в окнах квартира может быстро терять тепло, а холодный воздух особенно чувствуется у подоконника. Если заменять окна сейчас нет возможности, проблему можно отчасти решить простыми способами. Утепление окон на зиму не всегда требует дорогостоящих материалов, ведь много необходимого уже есть дома. Перед началом работы важно определить, откуда именно дует: из щели между рамами, через уплотнитель или под подоконником. От этого зависит, какой способ утепления будет наиболее эффективным.

Как утеплить окна ватой и тканью

Один из самых простых народных методов — использовать вату для утепления окон. Ее можно осторожно заложить в небольшие щели между рамой и стеной или в места, где чувствуется сквозняк.

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Сверху щели закрывают полосками ткани или бумаги. Ткань можно зафиксировать мыльным раствором: после высыхания она будет плотно держаться на поверхности, а весной ее будет проще снять, чем некоторые клейкие материалы.

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Для более широких щелей подойдут полоски поролона. Их укладывают так, чтобы материал заполнил щель, но не мешал закрывать окно.

Пленка поможет уменьшить потери тепла

Если сквозь старые окна ощущается сильный холод, можно использовать теплосберегающую пленку для окон. Ее закрепляют на раме с внутренней стороны, создавая дополнительную воздушную прослойку между стеклом и комнатой.

В домашних условиях в качестве временного варианта иногда используют обычную прозрачную полиэтиленовую пленку. Она не заменяет полноценное энергосбережение, но может помочь снизить ощущение холода от стекла и сквозняков.

Перед наклейкой поверхность нужно очистить и высушить. Пленку натягивают без больших складок, чтобы она плотно прилегала к раме.

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Как убрать сквозняк из щелей в раме

Если дует из пластикового окна зимой, сначала следует проверить резиновый уплотнитель. Со временем он может утратить эластичность и перестать плотно прилегать к раме.

Небольшие щели можно временно закрыть самоклеющимся уплотнителем из поролона или резины. Его наклеивают на чистую сухую поверхность по периметру стыков.

А вот щели между рамой и стеной или под подоконником — отдельная проблема. Если именно оттуда поступает холодный воздух, простая заклейка стыков не поможет. В таком случае щель нужно заполнить подходящим материалом, а по возможности проверить состояние монтажного шва.

Что сделать перед холодами

Лучше утеплить окна до начала морозов, когда все поверхности сухие и нет конденсата. Сначала нужно вымыть рамы, убрать пыль из уплотнителей и проверить все места возможного продувания.

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Не следует заклеивать вентиляционные отверстия или полностью перекрывать доступ воздуха в помещение. Также после утепления важно следить за конденсатом на стекле: чрезмерная влажность может способствовать появлению плесени.

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