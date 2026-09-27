Какие куртки будут в моде в этом холодном сезоне: одна из таких точно есть в вашем гардеробе

Какие куртки в моде осенью и зимой 2026/2027 / © Freepik

Реклама

Новый холодный сезон не заставляет полностью обновлять верхнюю одежду. Напротив, модные куртки осень-зима 2026/2027 во многом переосмысливают знакомые модели, которые уже есть у большинства женщин. В тренде кожа, четкие силуэты, высокие воротники, милитари-детали, пушистые фактуры и акцентные вещи с характером. Поэтому, прежде чем покупать новую куртку на осень, стоит проверить собственный шкаф. Возможно, одна из актуальных моделей уже ждет своего часа.

Кожаная куртка — главный универсальный тренд осени

Модные кожаные куртки в 2026 году сложно назвать новинкой, но в этом сезоне они получили новое прочтение. Дизайнеры показывают как аккуратные модели с четким кроем, так и объемные варианты, потертую кожу, короткие куртки и удлиненные силуэты.

Реклама

Особенно актуальны будут черный, коричневый, бордовый и винный оттенки. Для повседневного гардероба такая куртка остается одной из самых простых вещей для сочетания: ее можно носить с джинсами, широкими брюками, трикотажными платьями и юбками.

Реклама

Поэтому если в вашем шкафу уже есть кожаная куртка, ее точно нужно доставать.

Куртки с высоким воротником и приталенные модели возвращаются

Среди трендов курток 2026 года заметное место занимают модели с высокой горловиной и воротником-стойкой. Они лаконичны, хорошо защищают от прохладного ветра и могут стать основой сдержанного городского образа.

Еще одно интересное изменение сезона — возвращение к более компактному и приталенному силуэту. После длительного господства оверсайза дизайнеры вновь обращаются к более коротким курткам, повторяющим линиям фигуры и структурированному крою.

Такие женские куртки особенно хорошо сочетаются с джинсами с завышенной талией, прямыми брюками и длинными юбками.

Реклама

Милитари, пушистые фактуры и яркие акценты

Еще одно направление сезона — куртки в стиле милитари. Структурированные плечи, большие пуговицы, декоративные застежки, накладные карманы и высокий воротник делают привычную верхнюю одежду более выразительной.

Для более холодной погоды дизайнеры предлагают также пушистые куртки и модели с искусственным мехом. Объемная фактура в этом случае становится главной деталью образа, поэтому остальные вещи лучше оставлять проще.

А тем, кто не опасается яркого цвета, стоит обратить внимание на красный. Он остается одним из заметных акцентов сезона, в частности, в кожаных куртках.

Новости партнеров

Новости партнеров