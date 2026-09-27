Как приготовить картофельное пюре без комочков

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Картофельное пюре кажется одним из самых простых блюд, но сделать его действительно нежным, однородным и кремовым удается не всем. Иногда оно получается водянистым, иногда слишком густым или клейким. Большую роль играет не только сорт картофеля, но и то, что добавить к нему после варки. Профессиональные повара поделились своими секретами приготовления идеального картофельного пюре.

Что добавить в картофельное пюре — молоко, сливки или масло

Универсального ответа нет, ведь каждый продукт дает разный результат. Молоко делает картофельное пюре более пышным и более легким, сливки придают ему насыщенный сливочный вкус, а сливочное масло отвечает за нежность, аромат и гладкую текстуру.

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Если хочется получить идеальное кремовое пюре, лучше всего объединить масло с небольшим количеством теплого молока или сливок. Именно жир из масла помогает сделать консистенцию шелковистой, а молочный компонент регулирует плотность.

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Для 1 кг картофеля можно взять около 50-70 г сливочного масла и 100-150 мл теплого молока. Если хочется более насыщенного вкуса, часть молока можно заменить жиром сливками 10–20%.

Как сделать пюре нежным и без комочков

Чтобы пюре было кремовым, важно правильно сварить картошку. Картофель лучше нарезать примерно одинаковыми кусками, залить холодной водой и варить до полной мягкости. После этого воду нужно слить, а картошку несколько минут прогреть в горячей кастрюле.

Молоко или сливки не следует добавлять холодными. Теплая жидкость лучше сочетается с горячим картофелем и не охлаждает блюдо.

Для разминания лучше всего использовать толкушку или специальный пресс. А вот блендер может превратить картофель в клейкую массу из-за чрезмерного механического перемешивания.

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Соль лучше прибавлять во время приготовления или в конце, постепенно контролируя вкус.

Какой вариант пюре выбрать для праздничного стола

Если нужно приготовить картофельное пюре как в ресторане, добавьте сливки и сливочное масло, тогда вкус будет насыщенным, а консистенция блюда в разы нежнее. Для обычного домашнего ужина достаточно молока и сливочного масла — пюре получится более легким, но одновременно ароматным и кремовым.

Есть еще один важный нюанс: масло лучше добавлять в горячий картофель перед молоком. Когда жир окутывает картофельную массу, она приобретает более гладкую текстуру, а молоком уже можно довести пюре до нужной густоты.

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