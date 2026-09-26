Ваша постель может быть грязнее, чем кажется: как часто на самом деле нужно стирать постель

Как часто нужно стирать постельное белье и полотенца / © Credits

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Постельное белье и полотенца могут выглядеть чистыми, хотя на них уже скапливаются клетки кожи, микроорганизмы и пылевые клещи. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать стирку надолго.

Об этом сообщило издание Popular Science.

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Оптимальным промежутком между стирками простыней и банных полотенец считается одна-две недели. На практике же многие люди меняют их значительно реже. По данным исследования Sleep Advisor, средний срок использования постельного белья без стирки составляет около 24 дней, а наволочек — 25 дней.

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Другой опрос, проведённый в Великобритании, выявил ещё более значительные различия. Среди одиноких мужчин большинство могли пользоваться одними простынями до четырёх месяцев. А 5% опрошенных в целом признались, что стирают постельное бельё лишь один-два раза в течение года.

Почему это важно, объяснила специалист по аллергологии и иммунологии Сандра А. Хо. Ежедневно с поверхности человеческого тела отшелушиваются клетки кожи, которые служат пищей для пылевых клещей. Стирка позволяет регулярно удалять как эти частицы, так и клещей, накапливающихся в постели.

Подобная ситуация возникает и с полотенцами. При вытирании на ткань попадают отмершие клетки и микроорганизмы с кожи. В результате там формируется отдельное микробное сообщество, состав которого, по данным исследований, отличается от микроорганизмов на одежде или простынях.

Особенно внимательно относиться к частоте стирки следует людям, страдающим аллергией на пылевых клещей. Она отмечает, что аллергия может способствовать развитию астмы и аллергического ринита, а также обострению экземы. В таких случаях врач рекомендует стирать постельное белье и банные полотенца каждые одну-две недели, используя горячую воду.

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Впрочем, ориентироваться можно не только по календарю. Пятна, следы пота, крошки и другая грязь, неприятный запах или изменение текстуры простыней свидетельствуют о том, что стирку лучше не откладывать. Для полотенец одним из самых очевидных сигналов также является запах.

Если же астма или аллергия обострились, а простыни и полотенца не стирались в течение нескольких недель, Хо советует заняться этим как можно скорее.

Напомним, ранее мы рассказывали, как часто нужно стирать одеяло, чтобы оно оставалось чистым.

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