Как часто нужно стирать одеяло, чтобы оно оставалось чистым

Как часто нужно стирать одеяло / © pexels.com

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На самом деле он тоже постепенно накапливает пыль, частицы кожи, кожный жир и другие загрязнения. Так как часто нужно стирать одеяло и достаточно ли делать это несколько раз в год?

Как часто нужно стирать одеяло

В среднем одеяло следует полностью стирать раз в один-два месяца. Однако универсального графика для всех нет: частота зависит от того, как вы пользуетесь постелью.

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Если одеяло защищено пододеяльником и не контактирует непосредственно с телом, стирать его можно значительно реже. Пододеяло фактически берет на себя большую часть загрязнений, а его легко снять и постирать вместе с другим постельным бельем.

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Еще одним дополнительным барьером может быть верхняя простыня между телом и одеялом. Если использовать и его, и пододеяльник, само одеяло в некоторых случаях достаточно стирать лишь несколько раз в год.

Когда одеяло нужно стирать чаще

Привычный график придется просмотреть, если одеяло быстрее загрязняется. Особенно это касается тех, кто позволяет домашним питомцам спать в постели.

Шерсть, пыль и загрязнение из лап остаются не только на простыне, но и на одеяле. Поэтому при таких условиях она может нуждаться в более частой очистке.

Имеет значение и то, когда вы принимаете душ. Если это происходит утром, на коже накапливаются пот, кожный жир и другие загрязнения, которые вечером частично попадают на постель.

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Не стоит ждать плановой стирки и тогда, когда на одеяле появилось пятно. Свежее загрязнение лучше обработать сразу: промокнуть лишнюю жидкость и воспользоваться подходящим пятновыводителем. Чем длиннее пятно остается на ткани, тем сложнее его будет избавиться.

Как правильно стирать одеяло

Первое правило — проверьте этикетку производителя. Там указано, можно ли стирать конкретное изделие в машинке, какую температуру воды использовать и какой способ сушки разрешен.

Не менее важен размер стиральной машины. Одеялу нужно место в барабане, чтобы вода и средство для стирки могли нормально проникнуть в ткань и наполнитель. Если большое изделие насильно запихнуть в маленький барабан, оно может плохо постираться и прополоскаться.

Поэтому для большого двуспального или особенно объемного одеяла иногда лучше воспользоваться прачечной с машинами большей емкости.

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Температуру воды и режим не следует выбирать наугад. Пух, шерсть, синтетические волокна и другие наполнители могут потребовать разного ухода. Даже если вы раньше стирали похожее одеяло при 40 °C, это не означает, что такой режим подходит и для другого.

Не менее важно правильно высушить одеяло

Стирка — только половина дела. Объемные одеяла могут долго удерживать влагу внутри наполнителя, поэтому важно высушить изделие полностью.

Если этикетка позволяет использовать сушильную машину, во время сушки можно добавить специальные шарики для сушки. Они помогают распределять наполнитель и хранить его рыхлым.

Тяжелые и пуховые одеяла могут сохнуть подольше. Во время цикла полезно несколько раз достать изделие, стряхнуть его, расправить наполнитель и продолжить сушку. Так влага будет испаряться более равномерно.

Если сушильной машины нет, одеяло нужно встряхнуть и высушить естественным способом в соответствии с рекомендациями производителя.

Главное — не убирать его в шкаф и не застилать им кровать, пока внутри остается влага.

Как дольше сохранить одеяло чистым

Самый простой способ — пользоваться пододеяльником и регулярно его стирать. Она создает барьер между телом и одеялом, поэтому пот, кожный жир и другие загрязнения значительно меньше попадают на изделие.

Пятна лучше удалять сразу, а не ждать следующей большой стирки. Также не помешает периодически встряхивать и проветривать одеяло.

И главное: не ориентируйтесь только на внешний вид. То, что одеяло кажется чистым, еще не означает, что его давно не время постирать.

FAQ

Как часто нужно стирать одеяло?

Общая рекомендация — примерно раз в один-два месяца, но все зависит от способа использования. Если одеяло постоянно защищено чистым пододеяльником и верхней простыней, интервал между полными стирками можно увеличить. Если в постели спят домашние животные или одеяло непосредственно контактирует с телом, стирать его следует чаще.

При какой температуре стирать одеяло?

Температура зависит от ткани и наполнителя, поэтому, прежде всего, нужно проверить ярлык производителя. Для многих синтетических изделий используют деликатную стирку при 30–40 °C, но пуховые, шерстяные и другие натуральные наполнители могут иметь особые требования. Если на этикетке указана другая температура, следует соблюдать рекомендации производителя.

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