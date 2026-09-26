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- Украина
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Тело спрятала в пакет: на Волыни мать подозревают в убийстве собственного ребенка
Мать скрывала свою беременность, потом самостоятельно родила ребенка.
21-летней жительнице Ковеля объявили о подозрении в умышленном убийстве собственного ребенка. По данным следствия, женщина скрывала беременность.
Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.
По материалам дела, женщина не находилась под контролем и не становилась на учет в медучреждениях.
Ночью в одном из сел района Ковеля она самостоятельно родила доношенного мальчика. Ребенок родился живым и весил 3,35 кг.
После родов женщина, по данным прокуратуры, лишила новорожденной жизни. Тело ребенка она поместила в полиэтиленовый пакет и спрятала.
Теперь горе-матери грозит до пяти лет заключения.
Напомним, в Днепре осудили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю воспитанницу.