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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Тело спрятала в пакет: на Волыни мать подозревают в убийстве собственного ребенка

Мать скрывала свою беременность, потом самостоятельно родила ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ребенок

Ребенок / © pixabay.com

21-летней жительнице Ковеля объявили о подозрении в умышленном убийстве собственного ребенка. По данным следствия, женщина скрывала беременность.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

По материалам дела, женщина не находилась под контролем и не становилась на учет в медучреждениях.

Ночью в одном из сел района Ковеля она самостоятельно родила доношенного мальчика. Ребенок родился живым и весил 3,35 кг.

После родов женщина, по данным прокуратуры, лишила новорожденной жизни. Тело ребенка она поместила в полиэтиленовый пакет и спрятала.

Теперь горе-матери грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в Днепре осудили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю воспитанницу.

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