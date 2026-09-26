«Живешь на наши налоги»: участник кулинарного шоу столкнулся с унижением в Германии

Участник шоу «МастерШеф» пожаловался на унижение из-за получения пособия в Германии / © УНІАН

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Украинский блогер и участник шоу «МастерШеф» Роман, известный в соцсетях под ником Нявка, который ранее уехал в Германию, пожаловался на оскорбления из-за того, что состоит на учёте в местном «Джобцентре».

Об этом мужчина рассказал в TikTok.

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По словам блогера, его регулярно упрекают в получении социальной помощи и пишут, что он якобы «живет за счет налогов» других людей. Роман возмутился такой реакцией и подчеркнул, что не понимает, почему это становится поводом для унижения.

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«Пишут: „О, ты в ‚Джобцентре‘, на наши налоги живешь“. То есть буквально внушают, что если ты числишься в ‚Джобцентре‘ — это позор», — высказался он.

Мужчина также пояснил, что получает пособие официально и, по его словам, не нарушает законодательство. Он подает необходимые документы и соблюдает установленные правила.

Блогер подчеркнул, что выплаты от «Джобцентра» являются частью системы социальной поддержки в Германии. Именно поэтому он не считает получение такой помощи поводом для оскорблений или обвинений.

«Я ничего не ворую и не беру незаконно. В Германии есть центр занятости, и государство само оказывает такую помощь людям, которые сейчас нуждаются в поддержке. Если человек имеет на неё право, то получать её — это нормально и законно. Я официально стою на учёте, предоставляю документы и соблюдаю правила. Эти деньги мне не кто-то лично даёт из своего кармана, а это часть социальной системы Германии. Многие люди в разные периоды жизни получают такую помощь, пока ищут работу, учатся или решают свои жизненные проблемы. Поэтому получать помощь от „Джобцентра“ — это не преступление и не повод кого-то унижать», — заявил Роман.

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