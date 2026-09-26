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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Новые поражения в России и Черном море: Зеленский раскрыл детали ночных дальнобойных ударов

Силы обороны Украины нанесли меткие дальнобойные удары по Ильскому НПЗ, заводу ракетных компонентов в Ростовской области и комплексу «Панцирь-С2».

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Новые поражения в РФ

Новые поражения в России

Силы обороны Украины продолжают ежедневно отвечать агрессору на террор против мирного населения. Этой ночью с помощью дальнобойного оружия были нанесены очередные мощные удары по военным и логистическим объектам на территории России и в акватории Черного моря.

О новых успешных поражениях вражеской инфраструктуры сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, под прицелом украинских воинов оказались ключевые объекты, обеспечивающие российскую армию:

  • Ильский НПЗ в Краснодарском крае;

  • Завод в Ростовской области, снабжающий оккупантами компоненты для ракет и артиллерии;

  • Зенитный пушечный комплекс «Панцирь-С2»;

  • Логистические объекты и цели в акватории Черного моря.

Президент подчеркнул, что такие меры являются прямым ответом на российские обстрелы и средством перенесения войны на территорию агрессора.

Нові ураження у РФ / © Владимир Зеленский

«Спасибо воинам СБУ, СОУ и ВМС за точность! Спасибо всем, кто отвечает России на удары по нашим людям и переносит эту войну туда, откуда она пришла», — отметил Владимир Зеленский.

Удары по НПЗ РФ: последние новости

Напомним, Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место в России по объемам переработки нефти, остановил работу 25 сентября после атаки украинских беспилотников. В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Также повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки НПЗ.

Ранее сообщалось, что московский НПЗ «Газпром нефти» остановил переработку нефти после атаки украинских дронов.

Кроме того, в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне.

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