Производство нефти на Московском НПЗ остановлено: последствия оценили в Reuters

Удар по Москве Фото иллюстративное

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Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпром нефти», прекратил переработку сырой нефти после пожаров на основных установках первичной перегонки. Возгорание произошло после атаки украинских дронов 20 сентября.

Об этом Reuters сообщили три источника в отрасли.

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Мэр Москвы Сергей Собянин утром 20 сентября заявил в Telegram, что во время атаки беспилотников на российскую столицу на территории НПЗ был поврежден промышленный объект.

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По словам источников Reuters, после падения дронов на территорию завода загорелись обе основные установки первичной перегонки нефти. На ремонт повреждений и восстановление работы предприятия может потребоваться несколько недель.

В «Газпром нефти» на запрос Reuters о комментарии оперативно не ответили.

Какие мощности повреждены

Установка AVT-6 имеет мощность 21,4 тыс. тонн в сутки, что составляет 53% от общей мощности Московского НПЗ.

Мощность комбинированной установки переработки сырой нефти EURO+ составляет 18,8 тыс. тонн в сутки — остальные 47% мощности завода.

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Топливо, произведенное Московским НПЗ, с 21 сентября не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По данным источников Reuters, в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн сырой нефти — около 230 тыс. баррелей в сутки.

В том же году Московский НПЗ произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного горючего и 1,3 млн тонн битума.

Напомним, Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. Западные СМИ сообщали, что повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия.

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Еще одна ключевая установка завода находится на ремонте после предыдущей атаки.

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