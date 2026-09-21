Украинский боец шокировал историей, как в Оленовке расправились с пленным из "Азова"

Алексей Капелюшный / © ТСН

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Украинский десантник 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Алексей Капелюшный рассказал о зверствах в колонии Оленовки, где россияне удерживают украинских военнопленных. Воин пережил плен, а после обмена вернулся в армию.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

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Украинский военнослужащий находился в Оленовской колонии в марте 2022 года. Там он подвергался пыткам и издевательствам со стороны россиян.

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«В Оленовке нас ждал суровый прием. Это коридор из человек 40, и у каждого что-то в руках — труба, бита, палки. И ты должен пробежать, а тебя избивают», — вспоминает он.

Капелюшный говорит, что такое бывает в каждой российской тюрьме. Он отметил, что нескольких наших пленных так и убили.

«Да, нескольких наших просто забили до смерти», — рассказывает военный.

Украинские пленные жили в бараке — там не было ни кроватей, ни каких-либо условий.

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«„Азовцев“ они боялись, как огня. Они постоянно искали их среди нас. Среди людей с ампутациями был один из „азовцев“. Он не признавался, но как-то они узнали, и это их очень разозлило. Я тогда выпросил у этого заместителя начальника колонии, чтобы нам поставили какую-то буржуйку, потому что мы и так на ладан дышим, а тут просто замерзнем. Этого парня, который не признавался, что он из „Азова“, они (россияне — ред.) пришли, хорошо разжгли буржуйку и засунули его туда головой. И все потянули его. А мы ничего не могли сделать», — говорит Алексей Капелюшный.

Военный отметил, что в Оленовке их кормили протухшим куриным мясом, а когда россиянам говорили о Женевской конвенции, они еще более жестоко пытали защитников.

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