Посмотрите на небо в эти даты: началось необычное метеорное шоу

Звездопад / © Pexels

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Метеорный поток Южные Тауриды — один из самых продолжительных в году — уже начался. Хотя обильного звездопада не ожидается, это явление известно появлением ярких огненных шаров, медленно пролетающих по ночному небу.

Об этом сообщает Live Science.

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По данным Американского метеорного общества, поток продлится до 20 ноября. Больше обычных метеоров можно будет увидеть в ночь на 14 октября. А главный пик с яркими огненными шарами придется на ночь на 5 ноября. В это время будет падать от пяти до десяти метеоров в час.

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В NASA объясняют, южные Тауриды образованы из обломков кометы 2P/Энке. Они входят в атмосферу Земли довольно медленно — на скорости около 27 километров в секунду. Поэтому метеоры сгорают дольше, оставаясь видимыми, и образуют яркие вспышки. Позднее осенью к ним присоединится еще один поток — Северные Тауриды.

В этом году условия для наблюдений будут идеальными: в ночь на 14 октября небо будет безлунным, а 5 ноября Луна будет освещена лишь на 18%. Кажется, что метеоры улетают из созвездия Тельца, но они могут появиться в любой точке неба. Астрономы советуют найти открытую местность и наблюдать невооруженным глазом — бинокли или телескопы не нужны, ведь для этого лучше охватить взглядом более широкий участок неба.

Поскольку радиант расположен близко к эклиптике, звездопад можно наблюдать с обоих полушарий Земли, хотя в Северном условии традиционно благоприятнее. В то же время, специалисты отмечают, что из-за низкой интенсивности явления жителям городов может быть сложно зафиксировать огненные шары без выезда в темные локации без светового загрязнения.

Напомним, космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, 17 лет исследующий Луну, зафиксировал самый большой новый кратер за все время своей работы — по размерам он превышает Колизей.

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