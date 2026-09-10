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Температурный шок для Земли: август 2026 стал самым теплым месяцем в истории наблюдений
Средняя температура воздуха на планете в августе достигла 16,96° C, а температура поверхности моря также обновила исторический максимум.
Август 2026 стал самым теплым месяцем за всю историю глобальных наблюдений. Средняя температура воздуха на планете достигла 16,96° C, превысив предыдущий рекорд июля 2023 года.
Об этом свидетельствуют новые данные Службы по изменению климата Copernicus (C3S), пишет Daily Mail.
Средняя глобальная температура в августе была на 0,85°C выше показателя 1991–2020 годов и на 1,65°C превысила среднюю температуру доиндустриального периода 1850–1900 годов.
Это первый месяц с ноября 2025 г., когда глобальная температура снова превысила порог в 1,5°C относительно доиндустриального уровня.
«Август 2026 года стал знаменательным месяцем в глобальной климатической истории», — заявила руководительница стратегического направления по климату Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс.
По ее словам, рекордные температуры в атмосфере и океанах демонстрируют, как изменение климата усугубляет экстремальные погодные явления.
Океаны также установили рекорд
Средняя температура поверхности моря в августе поднялась до рекордных 21,07 °C. Предыдущий максимум, зафиксированный в 2023 году, составлял 20,98 °C.
Особенно высокими температуры остаются в тропической части Тихого океана, где формируется Эль-Ниньо.
В Copernicus предупредили, что в ближайшие месяцы он может превратиться в одно из самых мощных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.
Ранее Всемирная метеорологическая организация также заявила, что Эль-Ниньо продолжает усиливаться. Вероятность того, что его влияние сохранится до февраля, оценивают как очень высокую.
Эль-Ниньо возникает вследствие значительного потепления поверхностных вод центральной и восточной частей тропического Тихого океана. Явление влияет на погоду в разных частях света и может способствовать сильной жаре, засухам, ливням и наводнениям.
На фоне рекордного тепла значительная часть Центральной и Восточной Европы столкнулась с засухой. Сильный дефицит осадков также был зафиксирован во Франции, Великобритании, Венгрии, Румынии и Сербии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Эль-Ниньо «усиливается на наших глазах», а мир входит в зону повышенного риска экстремальных погодных явлений.
Ранее сообщалось, что последствия глобального потепления оказались более близкими, чем казалось. Мир оказался на пороге катастрофических климатических изменений: август 2026 официально сравнялся с июлем 2023-го, заняв ступеньку самого жаркого месяца за всю историю метеонаблюдений. Однако ученые уверяют, что хуже всего впереди.