"Выкинь меня из головы": Анна Тринчер иронически обратилась к бывшему, который ей снова пишет

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

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Украинская певица Анна Тринчер представит свой новый сингл «О Господи». Это жизненная история о моменте, когда ты наконец-то попрощалась с бывшим, вернула себе покой и больше ни о чем не сожалеешь.

Сюжет разворачивается вокруг знакомой многим ситуации: как только ты пришла в себя и собралась, как прошлое снова решает о себе напомнить. Человек внезапно пишет «привет» или пытается вернуть те же эмоции, которые ты когда-то испытывала. И единственное, что ты думаешь в этот момент — это красноречивое: «О Господи». Это история о самоуважении и умении выбирать себя, а не возвращаться туда, где уже давно поставлена точка.

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Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

Новый трек «О Господи» получил не только музыкальное, но и визуальное продолжение — вместе с релизом артистка представит клип, в котором появятся специальные звездные гости — Слава Демин, Тимур Мирошниченко, Олег Машуковский, Ева Коршик, MELOVIN и TANYA LI.

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«Все мы проходили через это: ты наконец-то выдыхаешь, восстанавливаешь свой ресурс, находишь полный покой, и тут — опять сообщение или звонок из прошлого. Раньше это могло бы выбить из колеи или затянуть в раздумья, но сейчас это вызывает только улыбку и мысль: „Ну опять?“. Мне очень хотелось передать это состояние, когда ты просто выбираешь себя и с легкостью идешь дальше», — делится Анна Тринчер.

Этот релиз — один из треков предстоящего шоу «Зірочка Палац» Анны Тринчер. Певица признается: создавала «О Господи» с мыслью о том, как многотысячный зал Дворца спорта будет в один голос петь этот припев, отпуская все ненужное и превращая прошлые проблемы в сплошной драйв.

Напомним, недавно певец MONATIK наделал шума нового клипом, где показал свадьбу артиста Дантеса с известной звездой. Исполнитель произнес оригинальный тост и заставил всех гостей пуститься в пляс.

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