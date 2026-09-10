Дарья Петрожицкая назвала имя актера, с которым ей нравится играть интимные сцены: "Мы не стесняемся"

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая назвала имя известного артиста, с которым охотно играет интимные сцены.

Звездам приходится воплощать на экранах разное. Интимные сцены — не исключение. Обычно актеры их не репетируют, а просто обсуждают. Также съемочная группа покидает площадку, чтобы избежать лишнего дискомфорта. Дарья Петрожицкая на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что актеры — это вообще «люди без пола», у которых есть понимание, что это просто работа. Однако с некоторыми коллегами все же ощущается определенная напряженность. Но Дарье Петрожицкой комфортно играть любые сцены с Андреем Исаенко, в том числе и пикантные.

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«Первый, о ком я подумала, так это Андрей Исаенко, потому что настолько комфортно! Есть у нас такое понятие среди актеров, что мы — люди без пола. Когда ты не стесняешься партнера, а он парень, у него своя семья, у меня своя, но ты понимаешь, что это ваша работа. С Андреем мне максимально комфортно в любой сцене, потому что мы всегда знаем, что это работа, и не стесняемся друг друга. Потому что иногда чувствуется застенчивость», — делится знаменитость с Анной Севастьяновой.

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Андрей Исаенко

Также Дарья Петрожицкая призналась, сталкивалась ли с предложениями получить роль через постель. Актриса говорит, что у нее такого опыта не было. Более того, артистка верит в профессионализм. Так что когда слышит от знакомых подобные истории, то ей это не укладывается в голове.

«Мне везло с этим. Никогда не было! Все всегда профессионально. Моя жизнь меня сталкивала с профессиональными людьми. Я с детства это знаю, что кино — это через постель. Не было у меня таких ситуаций! Даже у моих знакомых, где действительно так, я до сих пор не верю в это», — признается артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Інтерв’ю ДАР’Ї ПЕТРОЖИЦЬКОЇ: наречений у Німеччині, критика фігури та «ПАПІК»

Напомним, недавно Дарья Петрожицкая призналась в сложном периоде в отношениях с женихом. Артистка уже пять лет встречается с возлюбленным на расстоянии.

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