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Европа больше не хочет зависеть от США: в Германии готовят серийный выпуск дальнобойных ракет
Компания из США, занимающегося выпуском ракет, рассчитывает таким образом удовлетворить спрос европейских стран на дальнобойное оружие на фоне роста угрозы со стороны России.
Американский оборонный стартап Covenant планирует развернуть серийное производство недорогих крылатых ракет в Германии.
Об этом пишет Reuters.
В Covenant заявили, что уже заключили контракт на поставку наземной ракеты Anthem в Европу. Кроме того компания ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками.
Первые поставки ракет планируется начать в начале 2027 года.
«Наша цель — достичь показателя в 5000 единиц к 2028 году», — сказал руководитель Covenant Михаэль Кауфман, имея в виду производственные мощности предприятия компании в Саксонии.
Отмечается, что Германия и Великобритания также разрабатывают дальнобойную ракету, способную фактически достигать Москвы. Ее дальность не должна превышать 2000 километров.
Таким образом, Берлин и Лондон стремятся уменьшить зависимость от американских вооружений. В настоящее время основным дальнобойным оружием Германии являются ракеты Taurus, запас которых оценивается примерно в 600 единиц.
На фоне снижения доверия европейских стран к Вашингтону Covenant заявило, что большинство комплектующих для ракет Anthem закупает в Европе.
Кауфман подчеркнул, что производственная цепь предприятия в Саксонии в значительной степени не будет зависеть от США.
«Цепь поставок (для предприятия в Саксонии) не зависит от США… Меньше 5% материалов, предусмотренных спецификацией, поступает из-за пределов Европы, и наша цель свести этот показатель к нулю», — сказал он.
Кроме того, Covenant работает над военно-морской версией ракеты Anthem.
Как отмечается, такая модификация будет иметь полезную нагрузку более 200 кг и будет предназначена для поражения целей как на суше, так и на море.
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