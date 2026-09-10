Европа больше не хочет зависеть от США: в Германии готовят серийный выпуск дальнобойных ракет

США будут выпускать ракеты для Германии / © Associated Press

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Американский оборонный стартап Covenant планирует развернуть серийное производство недорогих крылатых ракет в Германии.

Об этом пишет Reuters.

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В Covenant заявили, что уже заключили контракт на поставку наземной ракеты Anthem в Европу. Кроме того компания ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками.

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Первые поставки ракет планируется начать в начале 2027 года.

«Наша цель — достичь показателя в 5000 единиц к 2028 году», — сказал руководитель Covenant Михаэль Кауфман, имея в виду производственные мощности предприятия компании в Саксонии.

Отмечается, что Германия и Великобритания также разрабатывают дальнобойную ракету, способную фактически достигать Москвы. Ее дальность не должна превышать 2000 километров.

Таким образом, Берлин и Лондон стремятся уменьшить зависимость от американских вооружений. В настоящее время основным дальнобойным оружием Германии являются ракеты Taurus, запас которых оценивается примерно в 600 единиц.

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На фоне снижения доверия европейских стран к Вашингтону Covenant заявило, что большинство комплектующих для ракет Anthem закупает в Европе.

Кауфман подчеркнул, что производственная цепь предприятия в Саксонии в значительной степени не будет зависеть от США.

«Цепь поставок (для предприятия в Саксонии) не зависит от США… Меньше 5% материалов, предусмотренных спецификацией, поступает из-за пределов Европы, и наша цель свести этот показатель к нулю», — сказал он.

Кроме того, Covenant работает над военно-морской версией ракеты Anthem.

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Как отмечается, такая модификация будет иметь полезную нагрузку более 200 кг и будет предназначена для поражения целей как на суше, так и на море.

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Мы ранее информировали, что Россия ежемесячно производит около 100 баллистических ракет, а Украина сталкивается с острым дефицитом перехватчиков Patriot PAC-3.

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